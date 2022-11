Néhány hete Prágában lángra kapott egy Ford Focus a nyílt utcán, és mielőtt még a tűzoltók a helyszínre értek volna, egy épp arra járó mixeres segített a bajba jutott autón.

Bármennyire is azt szeretnéd látni, ahogy betonnal leönti a lángoló autót, el kell szomorítsunk, ugyanis lehet, nem tudtad, de a betonkeverőnek van egy 300 literes víztartálya is, szóval az ebben lévő vízzel kezdte meg az oltást a sofőr. A helyi hírekből pedig az is kiderült, hogy a teherautó sofőrje egyébként önkéntes tűzoltóként is tevékenykedik. Ilyen ez, ha valaki jókor van jó helyen.

Nem minden hős visel köpenyt:

A tűzoltók pedig azt tanácsolják, hogy érdemes tűzoltókészüléket tartani minden autóban, ugyanis egy megfelelően hatékony eszközzel, a tűz már csírájában megfékezhető.

Oké, de milyen a hatékony tűzoltókészülék? Segítünk: