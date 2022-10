Annak ellenére, hogy a WRX STI-t sokáig ismert formájában már nincs többé, nehezen kopik ki a köztudatból: ez persze annak is köszönhető, hogy a Subaru nagy teljesítményű, sikeres raliautója posztumusz korszakában is komoly eredményeket ér el – ráadásul a japán típussal Bradon Semenuk és navigátora, Keaton Williams megnyerte az idei amerikai ralibajnokságot (ARA).

Semenukék kiélezett küzdelemben győzték le Ken Block és Alex Gelsomino kettősét, miután csapattársuk, Travis Pastrana korábbi medencetörése miatt „kiszállt” a bajnoki küzdelemből, a legendás driftert pedig úgy sikerült megállítani, hogy zsinórban négy futamon is győzött. Mindemellett a Lake Superior-i záróforduló is tartogatott fordulatokat: Block – aki az ex-WRC-s Hyundai i20-szal versenyzett – három szakaszgyőzelemmel és tíz másodperces fórral kezdett, de a hetedik szakaszon kibabrált vele a leeső hó. A Subaru így kettős sikert könyvelhetett el a szezonzárón.

A WRX 1992-ben mutatkozott be, két évvel később pedig az Imprezával jelent meg a rali-világbajnokság (WRC) mezőnyében, felváltva a Legacyt. Bár a 247 lóerős teljesítmény igen csekélynek tűnt, a Subaru WRX STI már 1995-ben megszerezte az egyéni és a konstruktőri bajnoki címet, ami egyúttal a néhai legendás Colin McRae egyetlen év végi diadala is volt. Csapatszintű sikerét a következő két idényben is megismételte a Subaru, majd 2008 végén intett búcsút a sorozatnak.

A WRX STI gyártását az év elején, az új generációs STI bemutatkozásával lőtték le a változó piaci igényekre, valamint az elektrifikációra hivatkozva. Annak leleplezésekor egy tanulmányautót is bemutattak a japánok, akik a közel 1100 lóerős technikához nagy terveket szőnek: