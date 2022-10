A hatalmas kerekű, nagy hasmagasságú amerikai tuningautók, az ún. hi-riserek vagy donkok eredetileg a 80-as évek végén kialakult Dirty South szubkultúrához (Atlanta, New Orleans, Houston, Memphis és Miami központú hip hop irányzat az Egyesült Államok déli részein) tartoztak, de a tuningtrend a 90-es évektől kezdve az USA más régióiban is elterjedt.

A hi-riser stílusban átalakított járművek aránytalan, túlméretezett kerekeinek felniátmérője általában 20-tól 30 colig terjed, de készült már 50 colos kerekeken gördülő donk is. 22-23 col fölött gyakran a sárvédők és a futómű módosítására is szükség van, hogy a jármű fogadni tudja az extrém méretű papucsokat, a felfüggesztést gyakran úgy alakítják ki, hogy a kocsi eleje valamivel magasabbra kerüljön, mint a hátulja, ami még látványosabbá teszi a megjelenést.

A legtöbb rajongó egyetért abban, hogy a klasszikus hi-riser hagyományosan az ötödik generációs, 1970-76-ig gyártott Chevrolet Impala. Azért kapták a hi-riserek a donk nevet, mert az impalás logót „donkey”-ként, azaz „szamárként”, emlegették a tulajdonosok. Persze ezen a konkrét típuson kívül szinte minden nagyméretű amerikai szedánból készítettek már donkokat, viszont a Lexus SC 430 egyáltalán nem tekinthető tipikus kiindulási alapnak. Bár az öblös V8-as motor és a hátsókerékhajtás stimmel, a japán származás, a kupé-kabrió tető és a kompakt, gömbölyded karosszéria nem megszokott ebben a műfajban.

A képeken látható, meglehetősen ízléstelenül átalakított, 2002-es évjáratú Lexus nemrég cserélt gazdát a Facebook Marketplace-en. Készítője, a Kansas Cityben élő Marcus Cooper a hirdetés helyesírási hibáktól hemzsegő leírásában csak annyit közölt, hogy hiányoznak a hátsó ülések, mivel a helyükre masszív hangszórókat épített be, és hogy jó műszaki állapotban lévő, munkába járós kocsiról van szó, amelyet azért ad el, mert sok másik autója is van, és kell nekik a hely. 11 ezer dollárt (4,73 millió forintot) kért a nyakigláb keménytetősért, ami elfogadható összegnek tűnik, különösen annak fényében, hogy az efféle hatalmas felnik és gumik milyen borsos összegekbe kerülnek még kint is.

Bár Cooper jó ízlése megkérdőjelezhető a ránézésre legalább 25-26 colos, hatküllős felnik láttán, azt viszont el kell ismerni, hogy a lila szín jól áll a luxusfelszereltségű kupé-kabriónak. Nem csak az úthengerekre emlékeztető felniszett, hanem a hűtőrács és a benne található egyedi embléma is arany színben pompázik. Ennek azonban van hagyománya a Lexusnál, a japán gyártó ugyanis az első korszakában, a 90-es években számos típusánál extraként elérhetővé tette az amerikai vásárlók számára az arany emblémákat és típusjelzést.

A meghirdetett SC 430 futásteljesítménye 156 ezer mérföld (251 ezer kilométer). Ennek nagy része valószínűleg még a gyári, 18 colos kerekeken kerülhetett bele, nehezen hihető ugyanis, hogy a mostani állapot ne lenne akadálya a mindennapos közlekedésnek.