Álomautót lopott, majd leugrott a hídról

Három új Mustang Shelby GT500 ellopásáról érkezett bejelentés nem sokkal 2022 október 12.én este hét után a Woodhaven.i rendőrségre. Az autókat a Ford Flat Rock-i üzeméből tulajdonították el. Az egyik járőr viszonylag hamar kiszúrta az autókat, amelyek az I-75-ös autópályán észak felé haladtak.

Megpróbálta megállítani őket, de azok nem tettek eleget a felszólításnak. A rendőröknek az egyik járművet követték, amely később megállt. A benne ülő 14 éves fiatal a rendőri felszólításra nem bal oldalt, hanem az utasoldalt szállt ki a sportautóból, majd átugrott az autópálya oldalán lévő támfalon, és az alatta lévő üres udvarra zuhant.

A kiérkező mentők kórházba szállítottak, ahol megállapították, hogy a 8-9 méteres zuhanás miatt több súlyos sérülést szerzett de egyik sem életveszélyes.

Kiderült, hogy nem önszántából állt meg, hanem kifogyott a járműből az üzemanyag, ami vélhetően nem a véletlen műve. A Ford Flat Rock összeszerelő üzeméből és más Detroit környéki üzemekből elkövetett számos lopást követően az autógyártók állítólag elkezdték korlátozni a járművekbe töltött üzemanyag mennyiségét, hogy elriasszák a tolvajokat. Szeptemberben nagyjából egy tucat Mustangot és Jeep Wagoneereket loptak el közvetlenül a gyárakból.

A Shelby GT500 a Ford Mustang kínálatának csúcsa, akár versenyautónak is beillene, ha karosszériáját, a kerekeit fékeit nézzük, de a hajtáslánc is komoly. Motorja természetesen V8-as, de az 5,2 literes blokkhoz egy kompresszor is kapcsolódik, így érik el a 760 lóerős teljesítményt és 850 Nm maximális nyomatékot. A hétfokozatú duplakuplungos váltóval szerelt fenevad 3,5 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára és 290 km/órás sebességre is képes.

Nem is akármilyen GT500-as lovasítottak meg a tolvajok. Az elfogott autóról készült kép elárulja, hogy az egy Heritage kivitel. Ez a tavaly bemutatott változat az eredeti 1967-es Mustang Shelby GT500 előtt tiszteleg.

Az újkori Mustan Shelby GT 500 a valaha épült legerősebb utcai Ford, ennek megfelelően az ára sem hétköznapi. Az USA-ban nagyjából 113 ezer dollárról, azaz 48,5 millió forinttól lehet megvenni, nálunk ennél is drágább.