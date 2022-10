A mai világból, de különösen a fogyasztói társadalomból előszeretettel gúnyt űző MSCHF autóipari újdonsággal bővítette nem hétköznapi, elsősorban művészeti jellegű portfólióját. Ennek célkeresztjébe ezúttal az elmúlt években – különösen a nyugati országokban – lassan, de biztosan növekvő népszerűségnek örvendő, egyúttal sokakból továbbra is komoly visszásságot kiváltó autómegosztó-szolgáltatások kerültek:

19-20 dollárért, átszámítva kevesebb mint 9 ezer forintért ezer kulcsot dobtak piacra – igen ám, de mindegyik ugyanazt az autót nyitja.

Magyarán az „aki kapja, marja” elv érvényesül, ráadásul a vásárlók dolgát azzal is megnehezítették, hogy azt sem hozták nyilvánosságra, milyen autó kulcsait vették meg. Támpontként egyetlen, a Key4All szolgáltatáshoz köthető telefonszámot kaptak, melyet tárcsázva valós idejű információt kaptak az autó földrajzi koordinátáiról és sebességéről. Ha pedig valaki közel ér a „titkos” járgányhoz, a kulcson található LED-fény zöld színűre vált.

Persze nem kellett sokat várni arra, hogy a leleményesebbek rábukkanjanak a zsákbamacskára, amihez a kulcs tartozik, melyről kiderült, hogy egy Chrysler PT Cruiser. Ez is értelmezhető egyfajta fricskaként a modern világ trendjeire nézve, hiszen egy olyan típust vehettek üldözőbe ezren, aminek gyártását 12 évvel ezelőtt, 2010-ben abbahagyták. A metódust egyébként több platformon is a videojátékozás egyik autós ékkövének tartott Grand Theft Auto (GTA) valóvilágbéli megfelelőjeként azonosítják.

Here’s the TikTok I made with the #key4all car#mschf https://t.co/qyKuCcqByf pic.twitter.com/iJVnzWftoY

— Nick🐟 (@OddityProgidy) October 7, 2022