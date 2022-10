🔥🚨🚨Eksplozja w samochodzie🚨🚨🔥

Wczoraj (1.10.) strażacy PSP i ochotnicy z Sobieszowa zostali zadysponowani do zdarzenia, do którego doszło na terenie myjni przy ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze. W samochodzie osobowym doszło do niewielkiej eksplozji.

Mężczyzna czyścił wnętrze swojego pojazdu przeznaczonym do tego środkiem. Problem w tym, że jak widać na nagraniu, w trakcie próbował odpalić papierosa i wtedy doszło do zapłonu.

Mężczyzna miał doznać licznych poparzeń ciała. Został przewieziony do szpitala.

