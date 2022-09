Ezeknek az autóknak szerencsére nem karcolták meg a fényezésüket, nem szúrták ki a gumikat, de a szabálytalanul parkolók egyértelmű üzenetet kaptak helytelen viselkedésük miatt. Egy élelmes, önjelölt igazságosztó gyorskötözővel a kilincshez rögzített egy bevásárlókocsit. Az ötlet pedig ragadós, azóta mások is alkalmazták a módszert. Kérdés, hogy felháborodásukban elgondolkodtak-e azon, hogy a bevásárlókocsi milyen kárt tehet a fényezésben vagy be is horpaszthatja a karosszériát.

A bosszúállás következő fokozatához egy jó adag műanyag fóliára van szükség. Aki ráér, és ebből eleget teker a szabálytalan autóra, az garantáltan okoz pár kellemetlen percet a bejutásért küzdő sofőrnek.

Ez pedig a hazai verzió: beton terelőkúpokkal rakták körbe ezt a kórház bejáratához közel, a járdán parkoló BMW-t Budapesten. Videóra vette azt is, ahogyan az autó vezetője igyekszik kiszabadítani a járművet.