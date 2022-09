Ma már ritkán látunk ilyen stílusú építéseket. A Lada 2109 tulajdonosa egy airbrush festéssel foglalkozó orosz hölgy, aki ezen az autón valósítja meg a vadabb ötleteit. Az autót még 2011-ben vásárolta, azóta apránként elvégzett munkákkal érte el a jelenlegi állapotot. A színe egyedi magenta, és ahogy látszik, nem csak az esztétikai megjelenés változott. A gyári felfüggesztés helyett légrugó dolgozik az autóban, változott a nyomtáv, egyediek a fényszórók, és a lökhárítók is.

A gyári ajtók helyére felfelé nyíló LSD-darabok kerültek, az autó alatt pedig harsány LED-fények világítják az aszfaltot. Tökéletes időutazás a kétezres évek elejére, az első Halálos iramban-filmek, a Need for Speed – Most Wanted világába, ezúttal orosz alapokon.