Tudtad, hogy a barázdákat miért vájták az abroncsokba? Azért, hogy minél jobban elvezessék, kiszorítsák a vizet az abroncsok alól, ha esik az eső, így megmaradjon a tapadás. A versenyautókon azért van slick gumi, mert nekik meg az a fontos, hogy minél jobban tapadjon a gumi és minél nagyobb felületen érintkezzen az aszalttal. Még az F1-esek is felrakják a vájatos esőgumit, ha leszakad az ég verseny közben.

De mivel a közút nem versenypálya, és eső is gyakran esik (pláne ősszel), azt javasoljuk mindenkinek, hogy ne akarjon slickre kopott gumikkal közlekedni. Az egy dolog, hogy saját magát megöli, de könnyedén okozhat sérülést ártatlan autósoknak is, amikor esőben elszáll, mert az abroncsai felúsznak a vízen.

Pontosan így járt egy mercedeses is nemrég a 67-es úton, Balatonlelle irányába haladva. Esett az eső, a Merci pedig a szalagkorlátban végezte, mutatjuk a képeket, hogy miért.

A 67 úton Balatonlelle irányában egy autó a szalagkorlátnak csapodott a szakadó esőben. Az esethez rajtunk kívül a Balatonboglári ÖTP is riasztva lett. Látrány ÖTE is és a Balatonboglári ÖTP is 4-4 fővel vanult a káresethez. A terület biztosítása után a gépkocsi áramtalanítását kellett elvégezni. Az autóban csak a söfőr utazott, akinek a légzsák okozott kisebb sérülést