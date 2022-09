Tragédia is történhetett volna, ha a gyalogosnak nem sikerült elugrani az ütközés után járdára sodródó autó elől, abban a balesetben, amelyben szeptember 12-én egy személyautó a H9-es HÉV elé hajtott a Keresztúri út és a Kerepesi út kereszteződésénél.

Mint a Budapesti Rendőr-főkapitányság közölte, az ütközés utána vonat legalább 25 méteren keresztül tolta maga előtt az autót, amely félig a járdára sodródott és a vasúti jelzőlámpának, valamint egy oszlopnak is nekicsapódott.

Az autó, illetve alkatrészei pár centire kerültek el egy embert, aki a járdán sétált, de sikerült elugrania. Az autóban ülő sofőr és utasa sérült könnyebben sérült meg. A HÉV-en utazók közül nem sérült meg senki.

Videón az eset:

A rendőrség felhívja a figyelmet, ha járműbe ülünk, nemcsak magunkért, hanem a többi közlekedő testi épségéért is felelősséggel tartozunk. Ezért kérik, hogy tartsuk be a szabályokat, és vezetés közben figyeljünk a lámpákat, útjelző táblákat, útburkolati jeleket, a környezeteteket és természetesen a többi közlekedőt is.