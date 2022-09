Érdekes történetet osztott meg az Országos Mentőszolgálat hivatalos Facebook oldalán. A pár mondatos bejegyzés szerint akár egzotikus, bivalyerős olasz sportautóval is siethettek volna a balesetek helyszínére, de végül vissza kellett utasítaniuk a felajánlást.

“Egy használtautó kereskedés azzal az ötlettel állt elő a múlt héten, hogy egy hónapok óta eladhatatlan Lamborghinit a mentőknek ajánlanak fel egy év használatra, mert elképzelésük szerint így jóval gyorsabban odaérhetnek majd az autópályán történ balesetekhez is.

A jó szándék ellenére azonban az Országos Mentőszolgálat kénytelen volt visszautasítani a nemes gesztust, ugyanis a jármű nem csupán mentésre, de napi használatra is alkalmatlan az életmentők számára, ráadásul a fenntartási költsége is sokszorosa lenne egy mentőautóénak. A kereskedők ugyan picit sajnálták, hogy elesnek a reklámtól, végül elfogadták a mentők érveit. Azért köszönjük a felajánlást!” – írták bejegyzésükben.

Más a helyzet azonban Dubajban. 2019-ben számoltunk be róla, hogy a helyi mentőszolgálat különleges gépet kapott a szolgálat ellátására. A Corvette és Nissan GT-R sportautóknak persze nem az a célja, hogy hordággyal együtt betegeket toljanak bele, mert egyikbe se férne el. Itt az a lényeg, hogy a kritikus betegeket négy-nyolc perccel gyorsabban érjék el, mint hagyományos mentőautóval. Ezek mellett persze látványosak is, így népszerű turisztikai pontokon vagy sporteseményeken is találkozhatnak az autókkal.

A Nissan GT-R V6-os biturbó motorja 570 lóerős és 3 másodperces gyorsulásra képes vele az összkerekes sportautó. Ezzel szemben a Corvette Z06-osban lévő kompresszoros V8-as 650 lovas és 3,5 másodperc alatt sprintel. Mindkettő solkal gyorsabb, mint egy átlagos mentőautó.