A tanév kezdete mindenhol fennakadásokat okoz a közlekedésben. Oroszországban is szeptember elsejével kezdődik a suli, de az Anonymous hekkercsoport tett róla, hogy a moszkvai lakosságnak még rosszabbul induljon az ősz. Feltörték ugyanis az egyik taxiscég, a Yandex Taxi mobilalkalmazását, majd több tucat autót kértek a Kutuzov sugárútra, mely a főváros egyik legfontosabb útja.

A berendelt, utasokra azonban hiába váró taxik megtették hatásukat, 40 perces dugót idéztek elő az amúgy is forgalmas úton. A Yandex eközben a támadás elhárításán kezdett dolgozni, illetve egy olyan új útvonaltervező algoritmuson, mely segít elkerülni a hasonló szituációkat.

Someone hacked #YandexTaxi and ordered all available taxis to Kutuzov Prospect in Moscow

Now there is a huge traffic jam with taxis.

It‘s like James Bond movie. pic.twitter.com/IatuAEtA2i

— Russian Market (@runews) September 1, 2022