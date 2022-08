Chicago (Illinois állam) az Egyesült államok harmadik legnagyobb városa, a tízsávos DuSable Lake Shore Drive pedig a metropolisz egyik legforgalmasabb útja, ahol az elmúlt időszakban az autósok a legkevésbé sem tisztelték a közlekedési lámpa piros jelzését.

A gyalogosoknak eleve nehezített pályát jelentett az átkelés a Balbo úti kereszteződésnél, ugyanis mindössze 45 másodpercük volt a 38 méter széles úton való átkelésre, ám úgy egyenesen életveszélyes volt a feladat, hogy sokan lassítás nélkül mentek át a piroson.

Egy helyi aktivista, Mike Perrino magánakcióban forgalomszámlálásba is kezdett, állítólag 5 óra alatt 1827 vezető tett magasról a megállásra szólító jelzésre. Az ijesztő szám fényében múlt péntekre forgalomakadályozó demonstrációt is szerveztek a zebrára való kivonulással.

A chicagói rendőrségnél aztán összedugták a fejüket, és igazán abszurd megoldást találtak a balesetveszély és a kihágások számának csökkentésére: ahelyett, hogy fokozott megfigyelésbe, ellenőrzésbe, bírságolásba kezdtek volna, a – városvezetés jóváhagyásával – forgalomirányító fényjelzés kézi irányítását választották, méghozzá úgy, hogy 5 vagy akár 10 percre is folyamatos zöldre állították azt.

Zöld utat kaptak az autók, a gyalogosok csak várjanak a sorukra…

The city is controlling the lights manually today.

This means pedestrians have to wait about 10 minutes before they can cross pic.twitter.com/OdsRcNbR9L

— Segway Batman (@Segway_Ruins) August 13, 2022