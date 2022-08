A (közel) makulátlan állapotú 40-60 éves amerikai klasszikusok még az USA-ban sem hemzsegnek, az Atlanti-óceán túloldalán pedig egyenesen ritkaságnak számítanak.

Az 1985-ös, faborítású Ford LTD kombi és az 1965-ös Pontiac Grand Prix nagy-britannai vásárlói azonban nem sokáig örülhettek szerzeményeiknek, ugyanis mindkettőt ellopták a nyáron, az előbbit június 14-én, az utóbbit június 16-án, alig 25 kilométerre egymástól.

Ez eddig még nem lenne hír számunkra, az viszont már cikket ér, hogy úgy tűnik, mindkét lopott járgányt roncsderbin tették tönkre a múlt hétvégén, írja a The Drive.

2 very rare American cars were stolen. Within a month and 20 miles of each other. These two turn up at a banger track.. same cars? You decide. pic.twitter.com/VrNBmTSV7L

— Manfacility Metal Works (@ManfacilityW) August 7, 2022