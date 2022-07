A nyolcvanas évek végén még lassabban mentek a dolgok a legdurvább Mercedesek környékén. Az AMG még nem volt szinte különálló márka, csak egy profi tuningműhely, így nem lehetett rögvest lecsapni egy AMG-tuningos W124-esre.

A kedves tulajdonos előbb megvásárolta a kupét, majd az AMG-hez adta be, ahol rápakolták a vagányabb karosszériaelemeket és az olyan fontos apróságokat, mint a kisebb átmérőjű sportkormány vagy a rengeteg gombbal minden irányba elektromosan állítható sportülések. De a leglényegesebb, hogy a technika is frissült: aki például a W124-es sorozatot akarta tuningoltatni, és az AMG-hez vitte autóját, az a széria hathengeres motor helyére 5, 5,6 és 6 literes V8-ast is választhatott.

Így kerülhetett birtokába egy Mercedes-AMG W124 Hammer 6.0.

A képeken látható elárverezendő autó esetben a legnagyobb, 6 literes változatú motort szerelték be. Nagyjából 380 lóerős teljesítmény és közel 570 Nm nyomaték viszi a 300 CE-t. Kicsivel több mint 5 másodperc neki a százas sprint. Érdekesebb, hogy állítólag a 100-ról 200 km/órára gyorsabban ugrik a Lamborghini Countach-nél.

A pontos darabszámról eltérő információk keringenek, de nagyjából 30 darabot épített az AMG a kiszélesített karosszériájú W124 kupéból. Így ez tényleg egy hiperritka, zseniális német izomautó a hőskorból, ami ráadásul makulátlan állapotban keres új gazdát. Kívülről teljesen rozsdamentes, minden porcikája gyári állapotot tükröz, műszerfalán a kilométer-számláló pedig mindössze 31 248-at mutat.

Motorteréből is akár enni lehetne, de a gigantikus V8-as blokk pőre fémteste látványnak sem utolsó. Órákig tudnánk bámulni, főleg, ha jár a nyolc henger.

A The MB Market aukciósház szerint ez az első alkalom, hogy egy AMG Hammert eladásra kínálnak amerikai aukción, de arra is nagy téttel fogadnának, hogy globálisan sem volt még ilyen tétel kalapács alatt. Tekintettel ritkaságára, biztosan tetemes összegért fog elkelni, de amikor egy mezei BMW E30 323i-ért adnak 47 millió forintot, még tippelni sem merünk árat egy ilyen ritkaságra.