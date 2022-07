Nem mindennapi fogásról számoltak be a Maconkai-víztározóhoz tartozó Rekord-tónál: egy Daewoo Kalost pecáztak ki a vízből. Szerencsére nem történt személyi sérülés, utasok nélkül merült el a nem megfelelően rögzített autó. A mentést az Észak-Mátra Speciális Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a helyi tűzoltóság végezte.

Mint a posztban leírták telefonos bejelentés érkezett, hogy egy autó úszik a víz tetején, de az viszonylag gyorsan el is merült. Majd hozzátették: “Már korábban is volt több rekord a tárgyban, mert a Zagyva-kifolyóban és a homlokgáti sólya alján, a főmederben is felbukkant egy-egy példány, de a halőrök által hitelesített módon egyértelmű az új rekord.”