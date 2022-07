Ritka vételi lehetőség jelent meg a tengerentúlon: a Cars & Bids oldalán egy 1996-os évjáratú Alpina B3 Touringot kínálnak eladásra. Ez azért is rendkívüli, mert az Egyesült Államokba sosem jutott el az autó alapját képező BMW M3 kombiváltozata – tudniillik, az Alpina évtizedek óta együttműködésben állt a BMW-vel, idén tavasszal pedig be is olvadt a cég a bajorok portfóliójába.

3,2 literes, soros hathengeres motorja a kategóriában erősnek számít, 265 lóerős teljesítménye és 330 Nm-es forgatónyomatéka is igazol. A B3 Touring hátsókerék-hajtású, így a hatfokozatú automata sebességváltó a hátsó tengelyre továbbítja az erőt. Arra is gondoltak a tervezők, akik a sportos vezetést nem két pedállal képzelik el: a kormányon lévő gombok segítségével is lehet kapcsolgatni a fokozatok között.

Sokan ölni tudnának egy ilyen Alpina BMW-ért Sokan ölni tudnának egy ilyen Alpina BMW-ért 1 /13 Fotó megosztása: 2 /13 Fotó megosztása: 3 /13 Fotó megosztása: 4 /13 Fotó megosztása: 5 /13 Fotó megosztása: 6 /13 Fotó megosztása: 7 /13 Fotó megosztása: 8 /13 Fotó megosztása: 9 /13 Fotó megosztása: 10 /13 Fotó megosztása: 11 /13 Fotó megosztása: 12 /13 Fotó megosztása: 13 /13 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Sportosságát ízléses légterelők és más kiegészítők adják, és ugyanezt az irányt képviselik az eredeti, Alpina Blue Metallic fényezésű, többküllős és 17 colos felnik. Ha valakinek nem lenne egyértelmű, hogy bizonyos értelemben egy tuningolt autóról van szó, nem pedig egy szokványos BMW-ről, a karosszéria két oldalán elhelyezett matricák tisztázzák az esetleges félreértéseket.

Amiben más még a hagyományos BMW-modellhez képest, a sebességmérője – melynek skálázása 300 km/óráig terjed –, a bőrborítású és egyedi jelzéssel ellátott kormánykereke, a faberakása, valamint a padlószőnyeg és más textilek. 26 éves kora ellenére a felszereltsége is kiemelkedő, hiszen elektromos napfénytető, klímaberendezés, fedélzeti komputer is található a sportkombiban – mindezzel szemben a kazettás, BMW Business RDS rádió kitűnik az összképből.

A B3 Touringból 1996 és 1999 között 89 darabot gyártottak, a hirdetésben szereplő a 23. volt, mely legördült a gyártósorról, és eddig 167 ezer kilométert tettek meg vele. Valószínűleg sokakat felcsigáz majd a pennsylvaniai árverés a kisebb karcolások ellenére, mert a (közel)jövőben aligha adódik hasonló lehetőség.

Ezt támasztja alá az is, hogy már 17 ajánlat érkezett (jelen sorok írásakor még öt nap van hátra), a legmagasabb ajánlat pedig 24 ezer dollár, átszámítva több mint 9,3 millió forint.