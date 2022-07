Ukrajna lerohanása óta az orosz média teljesen alternatív valóságot prezentál az ottaniaknak, a propaganda pedig még az ágyútölteléknek használt kiskatona halálából is szívhez szóló történetet gyárt, méghozzá a hazai autóipar fényezésével egybekötve.

A BBC nemzetközi médiafigyelő és -elemző részlegének egyik Oroszország-specialistája szúrta ki, hogy vasárnap a Rosszija 1 állami csatornán egy riportban azt fejtegették, hogy a háborúban elesett katona családja az ún. „koporsópénzt”, azaz az állam által folyósított kárpótlást egy új Ladára költötte.

„A nagyapáihoz és dédapáihoz hasonlóan ő is a fasizmus ellen harcolt”, szólt a felvezető szöveg. „A fiunk emlékére vettünk egy szép új autót” – mutatta fehér Ladáját az apa.

You couldn't make this up

Last night Russian state TV ran a report on the unexpected 'benefits' of having your son killed in Ukraine

You can buy a Lada with the compensation given to you by the state! pic.twitter.com/itzuSiSMhC

