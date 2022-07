A luxusautóknál, luxussportkocsiknál nem ritka, hogy a vásárló a fő termék mellé ilyen olyan, nem is kis értékű ajándékot kap.

A Ferrari cipőkkel és svájci luxuskarórákkal lepte meg az F50-esek vásárlóit, a Pagani Zonda és Huayra mellé szintén exkluzív lábbelik jártak-járnak, a McLaren F1-hez minőségi szerszám- és táskakészlet jutott annak idején, hogy csak néhányat említsünk.

Festmény is jár ehhez a szupersportkocsihoz Festmény is jár ehhez a szupersportkocsihoz 1 /4 Cipők az F50-hez (Fotó: Ddclassics.com) Cipők az F50-hez (Fotó: Ddclassics.com) Fotó megosztása: 2 /4 F50-es Girard Perregaux-óra - az első 349 példányra az alvázszámot is felgravírozták (Fotó: Chrono24.com) F50-es Girard Perregaux-óra - az első 349 példányra az alvázszámot is felgravírozták (Fotó: Chrono24.com) Fotó megosztása: 3 /4 Pagani Piloti cipő - a pápák cipőit is ugyanők készítik (Fotó: Pagani) Pagani Piloti cipő - a pápák cipőit is ugyanők készítik (Fotó: Pagani) Fotó megosztása: 4 /4 Az autóban pont elférő, a kárpitozáshoz színben passzoló poggyászkészlet is járt a McLaren F1-hez (Fotó: RM Sotheby's) Az autóban pont elférő, a kárpitozáshoz színben passzoló poggyászkészlet is járt a McLaren F1-hez (Fotó: RM Sotheby's) Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Ezt a szokást folytatja a Lamborghini is, az olasz gyártó ugyanis egy egészen különleges dologgal, szó szoros értelmében vett műalkotással kedveskedik a Countach LPI 800-4 vásárlóinak.

Az 1974 és 1990 között gyártott legendás sportkocsi modernizált – hibrid komponenssel ellátott, túlnyomórészt karbonkarosszériás, 6,5 literes V12-essel szerelt, összkerékhajtású, 814 lóerős rendszerteljesítményű – újjáélesztése egy 112 darabos szériára szól – melyeket már jó előre mind egy szálig el is adtak.

Az első példányok mostanában érkeznek meg a tulajdonosokhoz, az autók mellé pedig a vezérigazgatótól, Stephan Winkelmanntól származó, köszönőlevelet, lézerrel vésett Countach-kristályszobrocskát, valamint egy nagy méretű festményt is kapnak.

A márka Centro Stile dizájnrészlegén dolgozó Mateusz Wowk festménye eredetiben a Sant’Agata Bolognese-i központ egyik falát díszíti, ám 112 replikát is elkészítenek belőle – és itt ne valami hétköznapi repróra, poszterre gondoljunk, a Lamborghini a legnagyobb múzeumoknál is használt gigapixeles fotózási technikát használva gyártja le a másolatokat, hogy az utolsó ecsetvonás is hűen jelenhessen meg.