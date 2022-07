Az 1831-ben, 38 évesen elhunyt Nancy Kerlin Barnett valószínűleg soha nem gondolta volna, hogy a síremléke azért kerül majd be a hírekbe, mert egy aszfaltozott utat húznak köré.

Pedig az Indiana államban található Amity (USA) közelében pont ez történt. Az út két sávja között található a sírhely, amelyet felfestéssel rajzoltak körbe, hogy az autósok időben észleljék a betontömböt az út közepén. Helyeztek ki táblát is, ami szintén jelzi az “útakadályt”.

A sztori úgy szól, hogy a temetkezés helye nagyon fontos szerepet töltött be Nancy életében, ugyanis ez volt a kedvenc kirándulóhelye, ahonnan rálátott a szomszédos völgyre. Végrendeletében le is szögezte, ha meghal, akkor csak ide temethetik el. Úgy is lett.

Azt azonban senki nem látta előre, hogy 1912-ben a sírhely körül kiépített temetőt átköltöztették egy útépítés miatt, azonban Barnett nyughelyéhez nem nyúlhatnak. Ez főként unokájának, Daniel G. Doty határozott fellépésének – és kézben tartott fegyverének – volt köszönhető.

A nyughelyre először egy kis dombot építettek, amelyre sírtáblát helyeztek, de miután azt ellopták a dombot is eltávolították és betonlapokra cserélték a síremléket, amelyre egy plakettet helyeztek.

2016-ban, az útszakasz legutóbbi felújításakor néhány kutató feltárta a sírhelyet és megdöbbenésükre kiderült, hogy ott nem egy, hanem hét embert helyeztek örök nyugalomra. Valószínűleg a család többi tagját is ide temették.

Durván egy éve pedig egy nagyon hasonló esetről számoltunk be: Kínában egy ház köré építettek hidat, mert nem voltak hajlandók elköltözni. A kétszer két sávos Haizhujong híd egy folyó felett ível át, ám egyik hídfőjénél az útpálya kettéválik, ugyanis ott található egy kis ház, amit nem lehetett elbontani.

A 40 négyzetméteres ingatlan lakói így egy betonfalakkal szegélyezett gödörben élnek, melynek tetején állandó a forgalom. A tulajdonos állítása szerint a kárpótlásul felajánlott lakás egy hullaház mellett volt, így azt nem fogadta el, inkább a híd közepén él tovább a csodálkozó tekintetek kereszttüzében.