Kanye West rapperként futott be, celebférjként aztán azok is megismerték, akiket a zenéje hidegen hagy. Míg cipőtervező-forgalmazó üzletemberként sikereket ért el a Yeezyvel, amerikai elnökjelöltként felsült, az viszont egyelőre a jövő zenéje, hogy az autóiparban mire lesz képes.

Egyelőre annyi biztos, hogy a Ye művésznéven futó 45 éves zenész ebben gondolkodik, ugyanis a különböző kreatív tevékenységekre alapított Donda nevű cégénél már elkészült egy koncepció.

A Foam (hab) nevű tanulmány egyelőre egy fekete, csapott orrú és hátú fekete, nagyjából ablaktalan blokk, jó irányíthatóságot, stabilitást ígérő sarkokra helyezett kerekekkel.

Lehet saját ötlet – annyira azért nem formabontó a terv –, de az is lehet, hogy az amerikai AMC AM Van tanulmánya volt az ihlető. Az 1977-es próbálkozásból nem lett semmi, meglátjuk, hogy a Foamra is ez a sors vár, vagy eljut a gyártásig.

A West-autót egyébként a Donda ipari formatervezési vezetője, a leginkább az Adidasnak, a New Balance-nek és a Yeezynek tervezett cipőről ismert Steven Smith rajzolta, de ha komolyan veszik a projektet, minden bizonnyal profi autódizájnerekre is szükség lesz.