Mókás kókányolt projekt áldozatául esett egy Skoda Felicia Csehországban. A népszerű, olcsó típus teljesen ledobta régi karosszériáját, és alig felismerhető formában született újra. Alacsony futó tetővonal, teljesen kipucolt utastér, nyitott motortér, rövid kipufogó, és a szokásos elnagyolt megvalósítás.

Az eladó árat sem határozott meg, ami valahol érthető, egy ilyen autóra nehéz konkrét összeget megadni.

Skoda Felicia – a cseh népautó a kilencvenes évekből

Először az ötajtós ferdehátú került a piacra, amelyet a következő évben a kombi változat követett. A piaci igényeknek megfelelően Pick up és Van Plus néven a Feliciából áruszállító változat is készült. Ezt a modellt 1995 augusztusától gyártották. A modellciklus ötödik évében az autó átesett egy kisebb ráncfelvarráson, amellyel megújult orr-részt kapott a kocsi, ekkor tűnt fel az Octaviától örökölt téglalap alakú hűtőmaszk.

Világviszonylatban több mint 1,4 millió Felicia talált gazdára, amelyek közül Magyarországon 21 836 darabot értékesítettek. A legkelendőbb típus az 54 lóerős, 1,3 literes motorral szerelt változat volt, mind a ferdehátú, mind a kombi esetében. A gyártás 2001 júniusában fejeződött be végleg, és egy névváltásnak köszönhetően egyelőre eltűnt a Felicia típusnév, átadva helyét az azóta több generációt megélő Fabiának.