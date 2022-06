Rendőrség által elkobzott autók árverésére került sor június elején az Egyesült Államokban, Massachusetts államban. A szóban forgó járművek meglehetősen izgalmas, nagy teljesítményű sportautók voltak, amelyeket még 2020-ban foglaltak le, egy nagyszabású rendőrségi akció során egy kábítószer-kereskedő, Cory Taylor házaiban (4 millió dollár készpénz és sok lőfegyver társaságában) – számolt be róla a The Drive.

Taylort azért tartóztatták le, mert az autójában 62,5 kiló marihuánát találtak a rendőrök nem sokkal korábban, egy rutinigazoltatás során. A lefoglalt 37 kocsi közül 29-et a 2022. júniusi aukción értékesített a Stanley J. Paine Auctioneers, kalapács alá került többek között 13 darab, negyedik generációs Toyota Supra is.

Manapság ezek az 1993 és 2002 között gyártott A80-as Suprák őrült pénzekért cserélnek gazdát, részben a remek tuningolhatóságuk, részben a Halálos iramban mozifilmfranchise miatt. Ennek az első részében az azóta már elhunyt szupersztár, Paul Walker hajtott egy alaposan felspécizett, narancsszínű példányt, amely tavaly rekordösszegért, 550 000 dollárért kelt el a Barrett-Jackson aukciós ház árverésén.

Ha ezt a filmes Suprát nem számítjuk, akkor tavaly augusztusban is rekordáron kelt el a Bring a Trailer amerikai online autóaukciós oldalon egy Supra, valaki ugyanis 201 000 dollárt (75,3 millió forintot) fizetett a teljesen tuningmentes, makulátlan állapotú 1995-ös Turbóért, amelynek órájában mindössze 6571 mérföld (10 573 km) volt.

A pár hete megrendezett Stanley J. Paine Auctioneers árverésen a 13 darab lefoglalt, negyedik generációs Supra értékesítése összesen valamivel több mint 1,8 millió dollár (674,5 millió forintot) bevételt hozott Massachusetts államnak, vagyis átlagosan kb. 139 000 dollárt (52 millió forint) fizettek a vevők a sportautókért. Nem egyszer, hanem kétszer is megdőlt a tavalyi Supra-árrekord, mivel két kiemelkedően szép állapotú és ritka példány is volt a kollekcióban.

Az első meglepetés az volt, amikor egy 1993-as, mindössze 8169 mérföldet futott (13 143 km) Supra 237 500 dolláros (89 millió forintos) nyertes ajánlatot kapott. Magyarázat a magas árára, hogy ideális specifikációval rendelkezett a típus iránt rajongók számára: ikerturbós, 325 lóerős 2JZ motor, hatfokozatú, kézi sebességváltó, gyönyörű Super White fényezés, szinte érintetlen fekete bőrbelső. Ha ez még nem lenne elég, a másik kiemelkedő modell – egy 1998-as évjáratú példány 22 962 (36 946 km) mérfölddel, a rendkívül ritka higanyezüst színben – még elképesztőbb áron, 265 000 dollárért (99,3 millió forintért) kelt el. Állítólag ez az autó egy kaliforniai magángyűjteménybe került, ahol azt tervezik, hogy hosszú időn keresztül fogják megfelelően tárolni.

Már ezek az összegek is igen magasak, de tudni kell, hogy a „kalapácsárak” még nem is tartalmazzák a 15 százalékos vásárlói prémiumot, amely például a 265 000 dolláros vásárlást gyorsan 304 750 dollárra (114,2 millió forintra) változtatja, és még erre is jönnek egyéb állami adók. A vásárlói prémiumfizetési kötelezettség nem ritka a speciális járművek aukcióin. A Bring a Trailer például 5 százalékos díjat számít fel, a Mecumhoz hasonló nagy aukciósházak pedig akár 12-15 százalékot is kérhetnek.

Cory Taylor, aki ezeket a járműveket birtokolta, a letartóztatása után óvadékkal elhagyhatta a börtönt, de nem sokkal később holtan találták meg a rendőrök egy üres házban. A 41 éves bűnöző kifogástalan ízléssel rendelkezett az autókat illetően, ami az elraktározott Suprákon kívül a BMW M3-asokból, a Honda S2000-ekből, a Mitsubishi Lancer Evókból, a Nissan GT-R-ekből és még számtalan más sportkocsiból állt, melyek jó részét finoman tuningoltatta is.

Bár Taylor kollekciójának nem minden darabja került kalapács alá, végül összesen 29 darab autóra lehetett licitálni. A kínálatba a 13 Suprán kívül hét BMW M3, egy BMW M4, két Honda S2000, két Mitsubishi Lancer Evolution, két Nissan 350Z és Acura Integra tartozott. Sok autónak kifejezetten alacsony volt a futásteljesítménye, az egyik S2000-es például kevesebb mint 7000 mérföldet (11 263 km) tett meg összesen, az egyik Nissan 350Z pedig kevesebb mint 6000 mérföldet (9654 km).