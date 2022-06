Az elmúlt hetekben több tragikus eset is történt, amikor óriási veszteség lett a vége annak, hogy autóban/buszban felejtettek gyerekeket a tűző napon. Minden bizonnyal ezen események miatt is kereste fel a hazai balesetmegelőzési portál Dr. Kubinyi Erika gyermekorvost, aki arról nyilatkozott, hogyan óvhatjuk meg a legkisebbeket a tűző nap veszélyeitől útközben.

Még indulás előtt érdemes gondoskodni a megfelelő szállítóeszköz beszereléséről, illetve annak pontos rögzítéséről. Mózeskosár vagy babakocsi a gépkocsiban történő szállításhoz nem biztonságos, már újszülött kortól a gyermek méretének megfelelő babaülés javasolt – fogalmazott a doktornő. A babaülésnek rengeteg típusa létezik; ha a család rendelkezik autóval, akkor érdemes már a kisded születése előtt tájékozódni ezzel kapcsolatban, hiszen a kórházból való hazaszállítás a babaülésben történik.

Az ülés rögzítése rendkívül fontos, hiszen egy baleset esetén véd a sérülésektől! A legkisebbeknek szánt babaülést a menetiránnyal ellentétesen kell rögzíteni az autóban – így egy esetleges baleset, vagy erős fékezés során nem a kicsi nyakának kell elviselnie az előrelendülő fej súlyát, hanem az ülés támasztja a tarkó felől. Az anyósülésen a gyermek abban az esetben utazhat, ha az üléshez gyárilag nem szereltek be légzsákot, vagy ha ki lehet kapcsolni azt. Érdemes felkészülni arra, hogy a babaülés a legkevésbé sem olcsó beruházás, viszont a kicsi biztonsága érdekében mindenképp megéri egy megbízható darabot választani. Érdemes vásárlás előtt ellenőrizni, hogy befér-e, rögzíthető-e a meglévő autóba, mert előfordulhat, hogy kicsi a hely, vagy éppen a biztonsági öv nem elég hosszú a szabályos átfűzéshez.

Ha a kisgyerek megfelelően rögzítve van, és minden egyéb is készen áll az induláshoz, akkor nem árt megfogadni néhányat a szakember most következő tanácsai közül arra vonatkozóan, mire figyeljünk az utazás alatt, ha kisbaba is van az autóban:

“Nagyon fontos a gyermekre irányuló állandó figyelem az út során. Amíg a kicsi nem beszél, jellemzően a viselkedésével jelez. Ha a baba nyugtalan, sír, esetleg gyanúsan csendes, az mindenképp üzen valamit. A kipirult, meleg, verejtékes bőr túlmelegedésre utalhat, ami a kisgyermek belázasodásához is vezethet; ugyanakkor a márványozott, szederjes, hideg bőr azt jelzi, hogy a kicsi fázik. Szerencsére a kisbabák legtöbbször az út során békésen alszanak – a hasfájós, sírós babáknak gyakori tanács a kocsikáztatás, hiszen az elringatja őket, így abbamarad a csillapíthatatlan sírás. Az elegendő folyadékbevitelről semmiképp sem szabad elfelejtkezni, a meleg, nyári napokon ez rendkívül fontos. Ami mindenképp tiltólistás, az a kisbaba magokkal való kínálása; ez sosem javallott, autóban azonban különösen veszélyes, a baba könnyedén félrenyelhet!”

De ami a legfontosabb: SOHA, SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NE HAGYJUK A GYERMEKET AZ AUTÓBAN EGYEDÜL!

Hosszú úton feltétlen kell a sofőrön kívül egy plusz utas az autóba, aki az újszülött-csecsemő korú gyermekre figyelni tud, és le is tudja kötni a babát. Sokszor egy ismert hang, a babához közel álló személy közelsége elegendő ahhoz, hogy a gyermek nyugodt maradjon az út során, de a dalok, mesék is segítenek. Semmiképp sem szabad a babát a babaülésből kivenni és ölben utaztatni. Fontos tisztában lenni azzal is, hogy a gyerekek időérzéke különbözik a felnőttétől. Éppen ezért gyakoribb szünetek, megállások javasoltak. Ilyenkor érdemes egy nyugodt és kényelmes helyet keresni, ahol pelenkacsere elvégezhető, és a család minden tagja pihenhet néhány percet.

Azonban nemcsak a kisbabák, hanem a nagyobb gyermekek, kisiskolások is hajlamosak nehezen viselni a hosszú órákat igénybe vevő utazást.

“Elsődlegesen a nagyobb gyerekek esetében is az együtt utazó személynek kell elterelni a gyermek figyelmét. Csak végső esetben érdemes a képernyőt, videójátékokat segítségül hívni, ekkor is maximum egy rövid mese erejéig, semmiképp sem órákra. A nagyobb gyerkőcök esetében viszonylag gyakoriak a rosszullétek az autóban: a hányás, émelygés, szédülés a legjellemzőbb. A teendő ilyenkor egy megálló beiktatása, esetleg megelőző gyógyszerek, hányáscsillapítók adása. A szülő előre konzultáljon a gyermekorvosával, ha a gyermekkel hosszabb útra készül, és már előfordultak hasonló panaszok.”

Néhány éve magunk is kipróbáltuk, hogy milyen érzés a tűző napon az álló autóban ülni. Nagyon rossz – sőt, veszélyes! -, senki ne próbálja meg utánozni! Négyen ültünk be egy lezárt kocsiba a tűző napon, de csak a szerkesztőség két legkeményebb tagja bírta addig, amíg megállt a hőmérő, 64,8 fokon.

A gyorsan felmelegedő autóban a test belső hőmérsékletének gyors emelkedését nem tudja a szervezet izzadással kompenzálni. Amíg próbálja, addig nincs is nagy baj, de amikor leáll a verítékezés, jön a hőguta; a vérkeringés elkezd akadozni, ettől az agy vérellátása is instabillá válik. Bódultság, szédülés, hányinger, az összpontosítás képességének hiánya a kezdeti jelek a végső összeomlás előtt. A keringés zavara miatt a bőr is szederjessé, illetve sápadttá válik. Ha nem érkezik segítség, jön az eszméletlenség és végül a halál.

Az emberhez hasonlóan a különböző állatok is izzadással vagy lihegéssel próbálnak megszabadulni a felesleges hőtől. Sajnos a kutya és macska erre csak egész korlátozott mértékben képesek, nekik főleg a lihegés marad. Értelemszerűen a fekete bundájú, hosszú szőrű állatok melegszenek fel jobban a napon. Normál esetben testhőmérsékletük 38-39 fok, és már 41 fok közelében kimerül a szervezetük hőszabályozási képessége. Kutyák csak a nyelvükön és talppárnák közötti résen tudnak hőt leadni, bőrükön nincsenek verejtékmirigyek. A hőguta jelei között kezdetben az erős lihegés, súlyosabb esetben sokkos állapot, remegés, görcsök, ájulás is lehetnek. A túlmelegedett, általában habzó szájú, orrú ebet azonnal hűteni kell, legjobb a hasánál kezdeni, hideg, de nem jeges vízzel. Ha a kutya testhőmérséklete eléri a 43 fokot, általában menthetetlen. Szóval semmiképpen ne hagyjuk a kutyát autóban, még két percre sem.

Az alábbi videóból pedig kiderül, hogy egy átlagos ember kibírja-e 10 percig egy forró autóban. A kísérlet remekül rávilágít arra, hogy miért nem szabad a kocsiban hagyni a gyereket, nagymamát vagy a háziállatot, főleg akkor, ha a jármű a napon áll.