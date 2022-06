Az ültetés és a terpesztés – azaz a kerekek dőlésszögének megváltoztatása – is az autóversenyzésből szivárgott át a tuning világába. Míg a versenypályán az alacsonyabb hasmagasság és a megfelelő dőlésszög tizedeket is adhat, közúton inkább hátrányt hátrányt jelentenek, bizonyos extrém megvalósítások pedig egyenesen ellehetetlenítik az autó rendeltetésszerű használatát.

Erre jó példa ez a VII-es Golf is, amelyet gazdája, a TikTokon Danteként futó férfi végletesen leültetett, de még fontosabb, hogy a kerekeket is még tuningos körökben is inkább nevetség tárgyát képzően terpesztette meg.

Az óriási terpesznek ráadásul igen kellemetlen mellékhatása is lett: az autót egyszerűen lehetetlen hagyományos módon tankolni. A kerekek ilyen mértékű döntését csakis úgy lehetett megvalósítani, hogy a jobb hátsónál ki kellett szedni az üzemanyagtöltő nyílást a tartállyal összekötő csövet.

Dante így is tett, az összekötőt kiflexelte, így azonban minden egyes tankoláshoz elő kell venni az emelőt, le kell szerelni a jobb hátsó kereket, hogy aztán a mögötte található lyukat – melyet rémisztő módon ragasztószalaggal „zár” le – egy gégecső segítségével az eredeti nyílással összekötve kannából tölthesse a tankba a naftát.

Erre a problémára a 480-as hatósági áras benzin sem nyújtana vigaszt, minden egyes alkalom tortúra, akármennyit is kell fizetni a kasszánál az üzemanyagért.

Nem ez az első és egyetlen tuningmegoldás, amely megnehezíti a tankolást, néhány éve láttunk már olyan E36-os 3-as BMW-t, amelyről minden egyes töltéshez le kellett szedni a jobb hátsó, teljesen sima szárvédő-szélesítését, hogy hozzá lehessen férni az alatta megbúvó nyíláshoz…