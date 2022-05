A „Kína haszontalan Edisonjának” is gúnyolt-becézett Suaj Kang bolondos találmányaival kelt újra és újra meghökkenést, készített már óriási powerbanket, guruló, grillezésre is alkalmas zongorát is.

Legfrissebb kreálmányát a mixerkocsik, vagyis betonkeverő teherautók ihlették, egy ilyen láttán jutott eszébe, hogy megvalósíthatná régi álmát, azaz hogy valahogyan a Földön „élvezhesse” az űrhajósok által megtapasztalt súlytalanság és pörgés élményét.

Ehhez aztán alapjaitól épített fel egy autót, melynek közepére egy forgódobot barkácsolt. A dobban alaposan bekötve a sofőr előremenetben hátrafelé – az óra járásával megegyezően –, hátramenetben ellenkező irányba forog.

És hogy hogyan lehet irányítani egy ilyen pokoli szerkezetet? A guruló centrifugában a „kilátást” a kívülre épített fix kamerák jeleit a dobba épített tablet jeleníti meg, míg a kormánykerék a henger tengelyén bevezetett kormányoszlop végén forog – a tengely körül is.

A videó első kétharmada az építést mutatja, ha csak a kipróbálás érdekel, ugorj 13:45-re!

Nehéz elképzelni, hogy a nehézkesen-darabosan forgó dob megadná a súlytalanság érzését, de a kipróbálás során készült képek alapján egy dologra biztos jó: felkavarni a vezető gyomrát. A műrepülők, vadászpilóták, űrhajósok mind megtapasztalják a hányingert – nyilván hozzá is szoknak –, így legalábbis részsiker lett a guruló-forgó „szédítőgép”.

Bónusz: feljebb már említettük a hajtott, grillezésre is alkalmas zongorát, természetesen azt is megmutatjuk, íme: