Egy amerikai tuningműhely gondolt arra az autósra, aki szeretne egy Ford GT-t, de csak Mustangra futja. Megépítették a GTT-t, ami alapjaiban Ford Mustang, de minden erre utaló jelet eltűntettek róla.

A formabontó, egyedi gépet a kaliforniai Zero to 60 Design műhely építette, és a Ford GT stíluselemeit tartalmazza, olyan mértékben, amennyire ez egy Mustang karosszériáján megvalósítható. Az utalások egyértelműek, vannak óriási szellőzőnyílások a motorháztetőn, a középmotoros rokonra utalva kapott oldalra két kamu légbeömlőt, és a hátsó szárny, valamint a kerek lámpatestek is a Ford GT-t idézik.

A technika tehát maradt a klasszikus Mustang, az orrban dolgozó, V8-as Coyote motorral. Erre került egy ProCharger stage 2 kompresszor, ami 750 lóerőre növeli a teljesítményt. Kerekei 22 colosak, kipufogórendszere szintén utángyártott, ordas mód ordító darab a MagnaFlow-tól.

Ezért a feltűnő csomagért 89 ezer dollárt, vagyis 33 millió forintot kérnek használtan, mindössze 25 ezer kilométert futott az autó. Kérdés, hogy kinek ér meg ennyit ez a furcsa öszvér, hiszen tisztességes Mustang akad fele ennyi pénzért is.