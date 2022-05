Az utolsó pillanatban próbálta balra rántani a kormányt, de így is nagy erővel csapódott bele a sor végén álló kamionba, amit gyakorlatilag rátolt az előtte lévő teherautóra. Ráadásul a kikerülő manőver során oldalba talált egy furgont is, a baleset következtében annak a járműnek a roncsdarabjai átrepültek az ellenkező oldalra is, csak a szerencsén múlt, hogy ott nem lett belőle újabb baleset.

A balesetben a sorba becsapódó kamionos súlyos sérülést szenvedett, őt a katasztrófavédelem munkatársai szabadították ki a fülkéből, ketten pedig könnyebben sérültek meg. A torlódásra egyébként korábban az autópálya felett található digitális táblán is felhívták a figyelmet.

Ez az eset is jól mutatja, mennyire fontos, hogy mindig az utat, a forgalmat és az előjelzéseket figyeljük, hiszen bármikor történhet olyan váratlan esemény, amire azonnal kell reagálni.

Tudtad, hogy míg elolvasunk vagy elküldünk egy rövid üzenetet, nagyjából öt másodperc, és eközben nem nézünk az útra? Lakott területen – a megengedett sebességgel haladva – ez durván akkora távolság, mintha egy focipályán hajtanánk át hosszában csukott szemmel.