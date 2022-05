Ilyet se láttunk még: ez a tajvani férfi azt vette a fejébe, hogy aranyhalakat sétáltat, és az ötletet tett is követte.

A YouTube-csatornáján egyébként számtalan autós-motoros és mindenféle egyéb DIY/barkácsprojektet bemutató Hsziaocsie Huang – nézőinek leginkább „Jerry” – tehát komolyan munkához látott, tervezett, mért, fúrt, faragott, szerelt, hegesztett, még a gokartkereket sem sajnálta átszerelni, a végeredmény pedig lenyűgözőre sikerült.

A négykerekű akváriumban Jerry igyekezett a legnagyobb komfortot nyújtani a halacskáknak, ezért teljes rendszert, azaz működő szűrőt, levegőztetőt és világítást is szerelt bele. Hogy „a büszke apukának” is jusson valami, a tolófogantyúra került a pohártartó is.

A kész járgánnyal az ezermester aztán hatalmas feltűnést is keltett, az utcán az udvariasabbak csak jól megbámulták, a bátrabbak közelebbről is megnézték a sosem látott szerkezetet, fotóztak is.

A mandarin nyelvű videóhoz sajnos nincs idegen nyelvű felirat, de a képek önmagukért beszélnek. Akit az építés nem, csak a „sétáltatás” érdekel, ugorjon 11 perc környékére!