A Vezessen számtalanszor foglalkoztunk már mókás, furcsa, gyakran veszélyes autószállítási módokkal – főképp a mindig vérforraló horrorkaravánokkal –, most itt egy újabb példa az USA-ból, ahol valaki tréler nélkül, okosba’ akarta megoldani az SUV-ja mozgatását.

Az Egyesült Államokban a bérelhető költöztetőautók szinonimája a U-Haul, milliók használják az országos céghálózat kisteherautóit költözéshez, nagyobb bevásárlások hazaszállításához, és úgy tűnik, akadt olyan, aki szerint ha a bútoroknak, háztartási vagy munkagépeknek megfelel a módszer, akkor az autójának is jó lesz.

A képeket a Washington állambeli Okanogan rendőrségének egyik járőre osztotta meg a Honda Passportot – esetleg Isuzu Rodeót – cipelő kisteherről, értelemszerűen nevelő célzattal. „Úgy tűnik, itt a költözési idény” – kommentálta a rendőr.

A Seattle Times hozzáteszi, hogy a vezető 139 dolláros (50 ezer Ft), emellett nyilvánvalóan nem folytathatta a cipekedést ebben a formában.

I suppose it’s moving season. Photo courtesy of traffic stop by Okanogan Trooper Cunningham on SR97 MP290 (just south of Pateros). #Roadsafety pic.twitter.com/JxHCppxVfs

— Trooper John Bryant (@wspd6pio) May 9, 2022