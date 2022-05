Kapucnis, maszkos tolvajok csoportja rámolta ki az illinoisi Schaumburgban található Ziegler Auto Group kereskedéseit, azokból több új autót is eltulajdonítva. Biztonsági kamerás felvételeken látható az is, ahogyan a tolvajok egy lakatosszerszám segítségével lovasítanak meg egy piros színű Chevrolet Corvette C8-ast, azzal gond nélkül elhajtva.

Az ABC 7 Chicagónak nyilatkozva az ottani biztonsági szolgálat vezetője elmondta, hogy az év eleje óta már több mint egy tucat új és használt autót loptak el – ráadásul ezeket a járműveket később más bűncselekményeknél is bevetik, adott esetben egy másik kulcsot használva. Karianne Thomas arra is kitért, a bűnözők még arra is veszik a fáradtságot, hogy az akció előtt leltározzák az adott kereskedései felhozatalát.

A legutóbb ellopott hét autóból hatot megtaláltak a hatóságok, azonban üröm az örömben, hogy ezek sokkal rosszabb állapotban kerültek vissza a kereskedés birtokába, mint amilyenben a bűncselekmény előtt voltak. Több esetben is előfordult ráadásul, hogy egy másik bűntett helyszín találták meg a korábban ellopott autót. Biztonsági óvintézkedésként nemrégiben az összes kulcsot újraprogramozták a Ziegler Auto Groupnál a közelmúltbéli, éjszakai betörésekre való tekintettel.

Persze nem ez az egyetlen kereskedés, ahol hasonlóra vetemednek a rossz útra tért elkövetők: egy Infiniti-kereskedésben a biztonsági kamera például azt rögzítette, ahogy a tolvajok áthúzzák a szalon padlóján a kulcsokkal teli széfet, hogy valamennyi autóhoz hozzáférhessenek.