Ukrajna Oroszország általi lerohanása sok európai államot hozott kellemetlen helyzetbe, ugyanis míg a legtöbb helyen morálisan egyértelműen elítélendőnek találták a dolgot, a gazdasági kapcsolatok, főképp az energiaügyi függés nem tett és tesz lehetővé gyors, határozott, kategorikus lépéseket.

Ugyan az Európai Unióban immár az orosz olaj és gáz importjának közösségi szintű embargója is téma, több ország, köztük hazánk és Szlovákia is felmentést kérne, ahogy a saját gazdaságának védelmében Németország is berzenkedik ez ellen.

Ha állami szinten Németország még nem is áll készen „az ugrásra”, az egyik legjelentősebb társadalmi szervezet, a két nagy német autóklub egyike, az ADAC már állást foglalt, autós szervezet létére a kevesebb vezetésre, a közösségi közlekedés nagyobb arányú használatára szólítja tagjait és az egész társadalmat.

„Az elmúlt hetekben világossá vált, hogy hazánk mennyire függ az orosz energiaimporttól. Ezért is fontos, hogy ezt minél előbb csökkenteni tudjuk. Minden egyén hozzájárulhat ehhez. Önök, kedves ADAC-tagok, mindannyian számos módon csökkenthetik az üzemanyag-felhasználásukat. A megfelelő sebesség egy fontos tényező, ahogy a felkészült, higgadt vezetés is nagyon fontos. Szimplán a vezetési stílussal is 20%-os fogyasztáscsökkentést lehet elérni” – állt az ADAC vezetői által a múlt héten kiadott nyílt levélben.

„Emellett azt kérjük,” – folytatták „hogy gondolják át, mely autós utakról mondhatnak le. Ha megfelelő közösségi közlekedési opcióik vannak, éljenek inkább azzal! Bizonyos utak pedig kerékpáron vagy gyalog is megtehetők. A lehetőségeink kihasználásával maradjunk mobilak. Ha mind a 21 millió tagunk tudatosabban, üzemanyag-takarékosabban viselkedik, egyértelműen érezhető lesz az eredmény, ami egyben erős üzenetet is jelent majd. Az egyéni felelősségvállalásban bízva üzenjük: Spórolj üzemanyagot, segíts, maradj mobil!”

Ritka, hogy egy autóklub az autók mellőzésére szólítson, de tessék, itt tartunk. Kedves Olvasóink, Ti szolidaritásból, egyéni vagy közösségi érdekek szem előtt tartása miatt kevesebbet vezettek-e, hajlandóak vagytok-e lemondani az autózásról?