Az angliai ME54-es autópályán, közvetlenül a manchesteri repülőtér előtt parkolt le egy Citroën C4 Cactus sofőrje, miután az interneten szembesült a repülőtéri parkolási díjakkal. Az északnyugati autópálya-rendőrök el is kapták a költséghatékonyságra figyelő autóst, aki kapott egy ún. TOR-t, ami nagyjából egy figyelmeztetésnek felel meg – olyan közlekedési szabálysértések miatt adható járművezetőknek, mint például a gyorshajtás.

Az autós érkező utasokra várakozott, és állítása szerint azért döntött a szabálytalan megoldás mellett, mert drágállotta a repülőtéri árakat, amikor szembesült azokkal az interneten. Csakhogy az Egyesült Királyságban azokat is büntetik, akik indokolatlanul tartózkodnak a leállósávban: 100 angol font (kb. 45 ezer forint) a bírság, három büntetőpont kíséretében.

Driver seen by ME54 stopped on hard shoulder at Manchester Airport waiting to collect people - TOR issued pic.twitter.com/D9fHnZuVLR