Alapjáraton is rendkívül borsos ára van a Lamborghini Urusnak, de a jóval 200 ezer dollár (kb. 68 millió forint) feletti alapár mellett az extrák esetében is vastagon fog a toll. Ezek ugyanis nagyjából 60 ezer dollárral (20,5 millió forint) dobják meg a végösszeget, egy youtuber azonban még ennél is magasabbra tudta helyezni a lécet.

Bobby White arról ismert, hogy mindenre drágaköveket és gyémántokat helyez fel, amire csak lehet, és nem maradhatott ki a sorból a Lamborghini-embléma is. Ő maga készítette el hozzá a fehérarany alaplemezt, illetve a körvonalat, majd egyesével elkezdte felhelyezni a piros, zöld és átlátszó gyémántokat, összhangban az olasz trikolórral. Nem derül ki pontosan, hány darab drágakő került fel a bika köré, de a értékük meghaladja a 40 ezer dollárt (kb. 13,7 millió forint).

Egyik szomszédjától ellesve, lézermaratási technológiával véste White a „Lambo”-feliratot az aranylemezre, ezt követően a méregdrága plakett felkerült egy Urus orrára, jelentősen megdobva a városi terepjáró amúgy sem csekély értéket.

A projekt költségeit ráadásul tovább emelte, hogy a férfi elrepült Olaszországba, hogy a folyamat befejezéséhez a Lamborghini-szerelők segítségét kérje.