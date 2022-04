Akinek a csillagmotor a hobbija, annak nem árt elvonultan, lakott területektől távol letelepedni. Feltéve, ha nem akar a feljelentésekkel, lakossági bejelentésekkel, rosszalló pillantásokkal foglalkozni.

Mike Nieman nem az a fajta, akit zavarna mindez, és képes egyszerre akár öt darab, mennydörgő hangon csühögő csillagmotort is beindítani az udvarán. Innen nézve bámulatos a rengeteg henger szimfóniája, de a közeli lakók vélhetően nem örülnek ennyire a dolognak.

Ez persze csak feltételezés, és talán nem is állja meg a helyét, mert Mike Nieman egyfajta turistacsalogató jelenség a környéken. Feleségével egy motorkölcsönző vállalkozást működtetnek Kaliforniában, de mellékesként az érdeklődők számára megmutatják a gyűjteményt, és Mike be is indítja a benzines szörnyeket.

Gyűjteményének egyik legérdekesebb darabja a csillagmotorral szerelt Volkswagen Bogár.

Ahol valaha visszafogottan csühögő boxermotor ült, onnan most egy 11 literes, Continental W670-9A csillagmotor mered elő, egy szintén negyvenes évekbeli tankból. Teljesítménye valahol 220-250 lóerő között mozog, és a repülőgépmotorokkal szemben hátul is rendelkezik forgó tengellyel.

Nieman ezt a tengelyt akarta befogni, hogy egy hidraulikus rendszeren keresztül hajtsa a gyári sebességváltót, ám amikor feltett egy propellert hátra, rájött, hogy nincs másra szükség a könnyű karosszéria mozgásba lendítéséhez. A keletkező tolóerő elvitte a Bogarat.

A Bogár a legfurcsább, de nem a legfenségesebb darabja a készletnek. Mike tulajdonában van ugyanis a belső égésű repülőmotorok gyöngyszeme, az egyik legbonyolultabb, legerősebb konstrukció, amit csak a sugárhajtás tudott lekörözni.

Ez a 28 hengeres Pratt & Whitney R–4360 Wasp, vagyis az 1940-es években épített nagy méretű utasszállító repülők, bombázók lenyűgöző motorja. A konstrukció hossza 245, átmérője 140 cm, tömege 1,75 tonna. Lökettérfogata 71,5 liter, és a 28 henger összehangolt munkájaként 3800 lóerő előállítására képes.

Indítása még magányosan is erőteljes élmény, érdekes lehetett, amikor a B-36 Peacemaker stratégiai bombázón mind a hat ilyet egyszerre röffentették be.