A Kärcher magasnyomásúi és kiegészítői remek alternatívákat kínálnak, ráadásul rendkívül hatékony és kényelmes megoldásokkal.

Az autó külső tisztítása

Még a garázsban tartott autókra is ráfér tavasszal egy jó alapos nagytakarítás. Még ha az időjárás viszontagságainak nincs is úgy kitéve a jármű, a por, a felverődések nyomai nem kímélnek senkit. Az autó külső takarítására a K 7 Premium Smart Control magasnyomású mosó kitűnő választás, számos kényelmi funkcióval igazán egyszerűvé és még gyorsabbá teszi a tisztítást.

Nézzük milyen kényelmi funkciókról is van szó. Bluetooth-on keresztül egyszerűen csatlakoztathatjuk a mosót az okostelefonunkhoz, majd a Kärcher Home and Garden applikációban számos tippet találunk a hatékonyabb tisztításhoz, illetve karbantartási és ápolási tudnivalókat. A makacs szennyeződéseket könnyen eltávolíthatjuk a készülék extra teljesítményt nyújtó, boost üzemmódba kapcsolásával. Ugyancsak érdemes boost-ba kapcsolni, ha a tisztításra szánt időt csökkentenénk. A gombokkal felszerelt szórópisztolyon állíthatjuk a nyomás erősségét és adagolhatjuk a tisztítószert. A forgatható Multi Jet három különböző fúvókát tartalmaz, melyek gyorsan cserélhetők. A nyomás a szórópisztolyon túl az applikáció segítségével, Bluetooth-on keresztül is beállítható. Az LCD kijelzőn ellenőrizhetjük a nyomásszintet, a boost, illetve készenléti üzemmódot. A könnyű és kényelmes használatnak nélkülözhetetlen tartozéka a praktikus tömlődob, a Plug’ n’ Clean tisztítószer rendszer, a teleszkópos fogantyú, valamint a parkolóállás tartozékok.

Az applikáció nyújtotta kényelmi funkciók mellett még számos kiegészítőt is csatlakoztathatunk a mosóhoz a még hatékonyabb tisztítás érdekében.

A WB 150 Power kefét használva nem kell a fényezés miatt aggódni, hiszen kíméletesen bánik a felülettel.

A felni tisztítása érthető, hogy nem a legkedveltebb része az autó takarításának, hiszen nem egyszerű feladat. Annak érdekében, hogy ne kelljen bajlódni a nehezen hozzáférhető részekkel, a felnimosó kefe egy speciális formát kapott. A makacs szennyeződések eltávolításához a felnitisztító szerek lesznek a segítségünkre.

Az autó belsejéről se feledkezzünk meg

Ha az autó belsejéről sem szeretnénk megfeledkezni, akkor szükségünk lesz egy száraz-nedves porszívóra is, amely tartozékainak széles választéka lehetővé teszi az ülések és a nehezen elérhető helyek közötti tisztítást is. Így a véletlenül elszórt morzsáktól és a lerakódott portól is meg tudunk szabadulni, de még a nagyobb mennyiségű folyadék felszívása sem jelent gondot, ha esetleg kiöntöttünk volna valamit. Nagy szívóerejük és a kimondottan autótisztításhoz kifejlesztett fej, az extra hosszú résfúvóka, a puha és kemény sörtékkel ellátott szívókefe jól teljesít a műszerfalon, a lábtérnél, a csomagtartóban, az ülések közötti szűk résekben egyaránt. A gyors és maradéktalan tisztítás garantáltan visszahozza a „WOW hatást” az autódban is. Az új WD porszívók kompakt kialakításuknak köszönhetően tárolásuk során kis helyet foglalnak. Lehetővé teszik a gégecső és a kiegészítők tárolását közvetlenül a készüléken. Garantált a kiváló minőség, erőteljes, masszív kialakítás és modern külső.

Amennyiben az autósülések makacsabb szennyeződések áldozatául estek, ha a gyerek vagy a kisállat nem kímélte a kárpitot, esetleg egy sárosabb túra után nem vittünk váltóruhát, akkor az SE 5.100 Plus kárpittisztító lesz a segítségünkre, amely a textilfelületeket mélyen, egészen a szálakig megtisztítja. A tisztítóoldat a textilszálak mélységéig a kárpitba jut, majd a fellazult szennyeződéssel együtt ezt a gép visszaszívja. A könnyű szállítás érdekében ergonomikusan kialakított fogantyúval és praktikus tartozéktárolóval rendelkezik.

