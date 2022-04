Szóhoz sem jutott az a németországi sofőr, akinek a kutyáját 50 euróra – mai árfolyamon számolva 18-20 ezer forintra – büntették meg, méghozzá gyorshajtás miatt. A csekkhez mellékelt traffipaxfotó azonban rögtön magyarázatot ad az első blikkre több mint bizarr szituációra: az történt, hogy a kamera pont olyan szögből rögzítette a gyorshajtást, hogy a férfi arcát kitakarta az ölében ülő csivaváé.

A férfi unokaöccse a közösségi médiában osztotta meg a bírságról készült fotókat, majd a The Dodo című lapnak elmesélte, hogy amikor meglátta az értesítést a bírságról, az első reakciója az volt, ez nem lehetséges. „Azt hiszem, a nagybátyám is legalább ennyire meglepődött” – mesélte. „Általában speciális övet kapcsol be a kutyának a biztonságot szem előtt tartva. Aznap viszont ezt elfelejtette megtenni, ezért a kutya az ölébe mászott vezetés közben, hogy ölelgesse. A vicc az, hogy mindössze 3 másodpercig ült ott.”

A szokatlan bizonyítékok ellenére is kifizette az autó tulajdonosa a bírságot, az illető unokaöccse azonban nem árulta el, mi volt a hatóságok reakciója a fénykép láttán. Németországban ugyanis minden esetben a sofőr fizeti a bírságot, nem pedig a tulajdonos – úgy tűnik, kivételt jelent, ha egy négylábút kapnak lencsevégre a volán mögött.

A helyzet nem is annyira új keletű, legalábbis kísértetiesen hasonló zajlott le a Columbo és a rocksztár gyilkosa c. krimiben. A gyilkosságot elkövető Hugh Creighton híres és profi védőügyvéd úgy próbált alibit szolgáltatni magának a bűncselekmény idejére, hogy újdonsült partnere egy róla mintázott maszkban ült a volán mögé, és szándékosan túllépte a megengedett sebességet. A lassú észjárású, de profi nyomozó azonban lerántotta a leplet a turpisságról: a pár ott bukott le, hogy a felvételen nem volt árnyéka a „férfi” orra alatt, míg a többi autósnál, akit ugyanabban az időszakban gyorshajtáson kapott a traffipax, látszott. A jelenet angol nyelven itt tekinthető meg: