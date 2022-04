A kereket nagyjából 5500 éve találták fel a mai Irak területén fekvő Mezopotámiában, ám jó fél évezredig csak a fazekasságban használták. I.e. 3000 körül jelentek meg a még tömör kerekű, elsősorban a mezőgazdaságban, a szállításban használt, szamarak vagy ökrök által húzott első szekerek, amelyek azonban néhány száz év múlva komoly harci eszközökké fejlődtek.

A nagy változást az eurázsiai sztyeppéken háziasított lovak közel-keleti megjelenése hozta, ezeket az immár könnyű szerkezetű, mindössze két, küllős keréken futó szekerek elé fogva megszületett a következő másfél ezer év legfélelmetesebb, leghatékonyabb harci eszköze. A gyalogságot letipró, kaszás kerekeivel aprító, a hajtó mögé helyezett íjásszal ellátott szekereknek kevesen tudtak ellenállni.

A haditechnikai változásokkal, a komolyan páncélozott, formációban küzdő gyalogság megjelenésével a harci szekerek jelentősége lecsökkent, a klasszikus ókorban már inkább csak szórakoztatási céllal használták őket, korabeli oválpályákon – hippodromok – versenyeztek velük a közönség legnagyobb örömére. (A szurkolói csoportjaik pedig a mai focihuligánokhoz hasonló összecsapásokba is keveredtek egymással, néha még a politikát is befolyásolták, de ez már túlmutat cikkünk keretein.)

Eddig a múlt, most jöjjön a jelen, ugyanis egy ausztrál motoros kaszkadőr modern köntösben alkotta újra a régi idők harci szekerét. Jack Field az acél csővázas szekér elé két Husqvarna Svartpilen 401 motorkerékpárt fogott be, melyek kettő helyett így együttesen 86 lóerővel húzzák a járgányt. A gyeplőt két kormányrúd helyettesíti, egyikkel a gázt, a másikkal a fékeket kezeli a férfi, a videó szerint elég ügyesen.

Ugyan az elején az ókori harci szekereket mutattuk be, érdemes megjegyezni, hogy Field a kevésbé távoli múltból is ihletet meríthetett, ugyanis Ausztráliában alig egy évszázada, az 1920-as, 30-as években is rendeztek motorkerékpáros fogatversenyeket, íme: