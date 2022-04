Akadnak autósok akiknek feltűnt már, hogy ugyanabba az autóba ugyanaz a mennyiségű üzemanyag eltérő idő alatt tankolható. Vannak napok amikor egész lassú a számláló, és ennek megvannak a maga okai.

A Jalopnik.com találta szakértői videóban találunk választ erre az égető kérdésre. Ben Thomas szakértő elmagyarázza, hogy a lassú átfolyás mögött több ok is meghúzódhat. Első és leginkább kézenfekvő ok az üzemanyagszűrő elhasználódása.

Ilyen szűrű minden egyes töltőoszlopban található, és ha életciklusa végén jár, akkor némileg lassíthatja a működést. Ezeket általában fél évenként, vagy nagyjából 1,1 millió liter üzemanyag átfejtése után cserélni kell. Ha pedig gyakori a lassú átfolyás, akkor a föld alatti tartályok szennyeződése lehet a hiba oka.

Egyértelműen előfordulhat magának az üzemanyagpumpának a meghibásodása, valamint az időjárási körülmények, extrém hőmérséklet is befolyásolhatja a normál működést.

Azonban a legérdekesebb ok, legalábbis az Egyesült Államokban használt rendszereknél a szivárgás detektor okozta lassulás. Minden töltőállomás fel van szerelve egy érzékelővel, ami a föld alatti tárolók üzemanyagszintjét ellenőrzi. Ha rendellenes csökkenést jelez, akkor visszafogja a pumpák teljesítményét, annyira, hogy az már feltűnő legyen a felhasználó számára.

A logika szerint ilyenkor a felháborodott autós szól a kutasnak, a kutas a főnöknek, aki pedig elrendel egy komolyabb átvizsgálást, és megszüntetik a szivárgást.

A hazai töltőoszlopokat mi is megvizsgáltuk már közelebbről évekkel ezelőtt, avagy így működnek a köznyelvben csak benzinkútként nevezett töltőállomások: