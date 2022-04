Sosem látott Volkswagen Golf került elő

A Volkswagen 2019 tavaszán ugyan még tesztelte új túra-versenyautóját, a VIII-as Golfra épülő Golf GTI TCR-t, ám novemberben bejelentették, hogy a projektet lefújták, a villanyosítási elképzeléseik miatt a jövőben sem gyári, sem ügyféli formában nem kívánnak belső égésű motoros versenyautót készíteni, indítani, eladni. 2020 nyarán aztán a VW teljes motorsportprogramját lezárták.

Most azonban meglett az eddig sosem látott verseny-Golf, egy skót-amerikai autó- és főleg VW-rajongó blogger, youtuber, Jamie Orr a Volkswagen „elfekvőjében” akadt a prototípusra.

Orr az USA-t és Dél-Afrikát is érintő világ körüli túrája európai szakaszában természetesen a VW központját, Wolfsburgot is meglátogatta, ahol a hivatalos márkamúzeum mellett a Volkswagen Classic csak előzetes egyeztetés után látogatható raktárába is bebocsátást nyert, oda, ahol az egyelőre felújításra váró vagy épp az alatt lévő régi típusokat tárolják.

Ott botlott bele a befejezetlenül maradt TCR-versenyautóba, amely teljesen előkészített versenybelsővel, álcafóliában, de leeresztett gumikkal várta sorsának jobbra fordulását.

„Az autót a Volkswagen Motorsportnál készítették Hannoverben, de aztán az egész részleget bezárták. Úgy tűnik, a fejlesztés az utolsó fázisában járt, a még nem végleges hátsó szárnytól és egy-két más elemtől eltekintve gyakorlatilag készen is volt az autó” – nyilatkozta a Motorsport.comnak.

„Lehetőségem volt egy kicsit beszélgetni a Golf VIII TCR-ről, és én voltam az első, aki le is fotózta. Az, hogy a TCR leeresztett gumikon álldogál, azt mutatja, hogy a részleg maroknyi stábja még nem kezdett neki a felújításának. Remélem, hogy a Volkswagen Motorsport volt dolgozóinak munkája nem veszik kárba, megőrzik ezeket az autókat, és hogy a Golf VIII TCR-t egy nap azért látjuk majd futni, ha nem is versenypályán” – folytatta.