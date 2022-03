Filmsztár volt ez a hamis Ferrari, most eladó

Hosszú évek óta az 1962-es Ferrari 250 GTO számít a világ legdrágább autótípusának, eladósorba kerülő példányai rekordokat döntögetnek az árveréseken, a világrekordot is egyikük tartja 48,4 millió dolláros (mai árfolyamon közel 16,5 milliárd Ft) leütési árával, már 2018 óta.

Májusban újra eladnak egyet, pontosabban egy Ferrari 250 GTO-ra erősen hasonlító autót, amely azonban biztosan jóval olcsóbb lesz, hiszen csak egy replika, de abból nem akármilyen. Nem orosz, ázsiai agyolvasztó házi barkács, még csak nem is egyszerűen igényes átépítés, hanem egyenesen igazi filmsztár kerül kalapács alá.

A McBurnie Coachcraft az 1980-as években épített különböző replikákat, két legismertebb munkájuk a cikkünkben szereplő 250 GTO és az eredeti Miami Vice széria első évadában felhasznált Ferrari Daytona-másolat volt. Utóbbi miatt a maranellói cég be is perelte őket – a rendőrös sorozatban a második évadtól egy a gyártótól kapott Testarossa szerepelt –, majd alig egy évvel a per után a cég műhelye rejtélyes körülmények között, de egyértelműen szándékos gyújtogatás következtében leégett. Mivel a body kitek mind a lángok martalékai lettek, a vállalkozás meg is szűnt. Tom McBurnie később más cégeken keresztül folytatta kitek és – főként Porsche- – replikák készítését.

De térjünk most vissza magára az autóra: ez a „Ferrari” egy Datsun 280Z-re épült, a kasztnija üvegszálas műanyag, a Datsun-féle 2,3 literes sorhatos motorra ferraris szelepfedél került, az üléseket, a kormányt, a műszerfalat is módosították, hogy jobban hasonlítsanak az eredetire. Bár a kerekeken is ott az ágaskodó lovacska, kívülről talán a 17 colos American Racing felnik árulkodnak arról, hogy nem igazi 250 GTO-val van dolgunk.

Az illúzió persze így is erős, annyira, hogy a replika több filmben is feltűnt: használták a 2003-as Olasz melóban, a 2017-es Kipörgetvé-ben (Overdrive), valamint a 2019-es Az aszfalt királyai-ban (Ford v. Ferrari). A Gucci egy divatfotózáshoz kérte kölcsön.

Ez is replika!

A filmes megjelenéseket pontos dokumentáció bizonyítja, sőt, az autóhoz a forgatókönyvek egy-egy példánya, valamint ún. storyboardok (képes forgatókönyv, a jelenetek rajzos-képregényes vázlatai) is járnak.

A replikára a Mecum aukciósháznál egy nagy, számos valódi Ferrarit és egyéb sportkocsit – Fordok, Lamborghinik, Mercedesek, Porschék – tartalmazó kollekció árverésén május 21-én lehet majd licitálni.