Valljuk be őszintén, nagyon kevés olyan replika jött szembe eddig, amire elismerően bólintottunk volna és azt mondtuk rá, hogy megérte. Ami csak hasonlít valamilyen drágább modellre, abban mindig lesz egy kis keserűség és az érzés, hogy inkább el se kezdték volna. Az érzés lehet, hogy szubjektív, mert ennek a stílusnak még mindig egész komoly vásárlóköre van, Angliában például többen építenek 250 GTO-t és nem éppen olcsó alapokra.

Rövid keresgélések alatt is találhatunk olyat, amit Ferrari 400i-ből építettek, de nagyon sok a Nissan alapokból készült 250-es. Nem is akármilyen, a stílusában egészen közel álló 260Z és 280Z modelleket faragják szét, hogy aztán a világ legdrágább autójának álcázzák. Ezzel a példánnyal is pontosan ez történt és most 35 000 fontért, vagyis nagyjából 15 millió forintért hirdetik az ebayen.

Alapjait egy 1978-as Datsun 260Z szolgáltatta. Annak karosszériáját szinte teljesen lecsupaszították, megtartották a tetőlemezt és a szélvédő, valamint ablakkereteket. Rá sem ismerni a donorautóra, cserébe viszont az üvegszálas Ferrari karosszéria elég jól sikerült. Szépek a részletek, kiadják az arányok, de legbelül mégiscsak ott motoszkál a gondolat, hogy ennyi törődéssel a donorautó sem érne sokkal kevesebbet.

Kicserélték a motorját is, a sorhatos ebben az autóban már egy 280Z-ből származik. Egyedi építésű a belső és a fotók alapján elég jól kivitelezték. Az autó 2014-ben átesett egy komolyabb felújításon az Észak Yorkshire-i Z Farmon, ahol a motort 190 lóerősre tuningolták és a tulajdonos 9000 fontot locsolt bele a futómű, fékek és motorfelújításba. Az eredmény egészen megkapó, messziről talán fel sem tűnne, hogy kamu Ferrari tart felénk.