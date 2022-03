“Átfutottam a fedélzeti kamerám felvételeit, és nem hittem el, amit látok. A piros pickupot felborítja a hurrikán, aztán talpra áll a sofőr pedig simán tovább megy” – írja Facebook-bejegyzésében Brian Emfinger, akire út közben csapott le egy tornádó Texasban.

Tornádók pusztítanak napok óta az Egyesült Államok déli részén. A Louisiana állam déli részén fekvő kikötővárost és külvárosát sújtó tornádó abból a viharrendszerből vált ki, amely hétfőn Texas és Oklahoma államban pusztított, egy halálesetet okozva. A Louisianát elérő tornádó autókat borított fel és házak tetejét tépte le.

A forgószél után legalább 13 ezer ház és üzlethelyiség maradt áram nélkül a New Orleans melletti három településen, amelyek egyikén a haláleset is történt. A helyi energiaszolgáltató szerdán közölte, hogy a legtöbb helyen sikerült helyreállítani a szolgáltatást, és már csak 3500 lakásban vagy üzlethelyiségben nem volt áram. A tornádó nagyjából ott söpört végig, ahol tavaly a 4-es erősségű Ida hurrikán is pusztított.