A brit Overfinch cég 1975 óta foglalkozik Land és Range Roverek egyedi restaurálásával, felújításával, sőt modernizálásával, modern típusaik tuningolásával foglalkozik, ezzel a világ piacvezetője a területen.

Az Overfinch most egy még nála is sokkal patinásabb céggel lépett együttműködésre: partnerük a londoni James Purdey & Sons. A név a hétköznapi emberek többségének semmit sem mond, ám mindjárt más, ha elmondjuk, hogy a minőségi fegyvereket gyártó műhely először 1838-ban szállított vadászpuskát Viktória királynőnek, fia, VII. Edward óta pedig újra és újra megkapja az udvari szállítói címet a mára a fegyverművesség mellett luxus-életmódtermékekkel is foglalkozó vállalkozás.

Puska, pezsgő, szivar is jár ehhez az autóhoz Puska, pezsgő, szivar is jár ehhez az autóhoz 1 /6 overfinch_heritage_5 Kattints a képre, galéria nyílik! (Forrás: Overfinch.com) Fotó megosztása: 2 /6 overfinch_heritage_1 Erre találták ki (Forrás: Overfinch.com) Fotó megosztása: 3 /6 overfinch_heritage_6 Jaguaros ihletésű a kormány (Forrás: Overfinch.com) Fotó megosztása: 4 /6 overfinch_heritage_2 Luxuscsomagtartó (Forrás: Overfinch.com) Fotó megosztása: 5 /6 overfinch_heritage_3 1838 óta szállítanak vadászfegyvereket a brit királyi család számára (Forrás: Overfinch.com) Fotó megosztása: 6 /6 overfinch_heritage_4 Winston Churchill napi "étrendje" volt ilyen (Forrás: Overfinch.com) Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Az arisztokratikus, sőt királyi kapcsolat természetesen nagyon jól illik a Roverek egyik ottani kedvelt felhasználási módjához, a vadászathoz, így az Overfinch és Purdey ezen a téren alkotott nagyot.

Az Overfinchnél most egy 1993-as Range Rover County LWB felújításán keresztül demonstrálják, mire számíthat, aki a Purdey-vel közös „Heritage” programjukat választja.

A klasszikus smaragd/brit versenyzöld színű járgányt odabent a legfinomabb bőrökkel kárpitozták újra, a díszbetétek a legmagasabb minőségű diófából készültek, a kormány pedig a Jaguar E-Type-okat idézve sportos fémküllőkkel vonzza a tekintetet. Az autóba új, 6,2 literes, 242 lóerős V8-ast is építettek.

A végére hagytuk a legnagyobb durranást, a csomagteret. A Field Edition hátsó ajtajának felnyitása után tárul elénk a szintén a legfinomabb bőrrel borított rakodófelület, alatta pedig a kincsestár.

A szintén a legminőségibb dióból készült, mesteri kidolgozású tároló felső fiókjában a James Purdey & Sons két felső kategóriás vadászpuskája bújik meg – melyeken újra csak ugyanaz a dió köszön vissza –, míg az alsó fiók a sikeres vadászat utáni ünneplést szolgálja a négy üveg luxuspezsgővel, a kristályból metszett pezsgős- és viszkispoharakkal, a viszkispalackkal, valamint a legjobb szivarokat tároló humidorral.

A kis híján 20 éves autóért ebben a kivitelben – adó nélkül – 285 ezer fontot, azaz kb. 128 millió forintot kérnek, ami egy vadonatúj Rolls-Royce árával vetekszik. Igaz, aki ilyet vásárol, minden bizonnyal megengedheti magának, Rollsa pedig már akadhat is a garázsban.