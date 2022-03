Az orosz-ukrán háború miatt hozott nemzetközi szankciók, intézkedések első sorban az orosz bankrendszert, és a Putyinhoz közel álló oligarchákat érintették érzékenyen, de az átfogó korlátozások erejét a helyi autóipar is megérzi.

Leginkább a Lada, és a márkán keresztül a többségi tulajdonos Renault érintett a szankciókban, amelyeknek komoly következményei lehetnek. A franciák szerepvállalása 2008-ban indult, a Renault ekkor vásárolta meg a Lada részvényeinek 25 százalékát, majd a következő években még tovább növelték a részesedésüket. A Renault ráadásul Moszkvában is rendelkezik egy összeszerelő üzemmel, ahol az Arkana, Kaptur, mellett a Logan, a Sandero és a Duster is készül, a helyi piacra Renault embléma alatt.

A francia cégcsoportnak komoly tervei voltak az Oroszországban hagyományosan piacvezető márkával, 2025-ig hét új modellt fejlesztését tervezték, LPG technológia fejlesztéséről, és régi típusnevek feltámasztásáról volt szó.

Ezek a tervek valószínűleg átütemeződnek, mivel az intézkedések hatása máris érezhető: a Lada rekordmértékű áremelkedést jelentett be, modelltől, kiviteltől függően 15-30 százalékkal nőttek az új típusok árai. A hivatalos AvtoVAZ weboldal információi szerint az új Lada Vesták árai átlagban 500 ezer forinttal nőttek, tehát nagyjából 2 millióról ugrott fel az ár 2,5 millióra.

A Granta esetén csak 260 ezer forintra váltható az egyre inflálódó rubelben megadott listaár, a legnagyobb árnövekedést pedig a Lada néven árult, de egyébként Dacia Logan kombik produkálták, ezek 24 százalékkal, 770 ezer forinttal kerülnek többe (3,2 millió forintról 3,9 millió forintig emelkedtek az árak).

Lehet hogy drágán sem tudnak majd mit gyártani

Az árnövekedés mellett nagy kérdés a gyártás folyamatos biztosítása. Helyi források szerint a globális ellátási láncok miatt a szankciók teljesen ellehetetlenítenék a Renault modellek gyártását, de a Ladákból sem maradna sok. Egyedül a technikai matuzsálemnek számító Nivákat tudnák összerakni pár apró változtatással.

Jelenleg még folyik a chiphiány miatt eddig is akadozó termelés, de a kilátások borúsak. Ha eljutnak is az alkatrészek a gyártókhoz, a további áremelkedés elkerülhetetlen, és a szervizek, így a helyi autósok is érezni fogják a szankciókat.