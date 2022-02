Óriásit szakíthatnak a raliikon legendás autójával

A Focus előző évezred végi bemutatásával a ferdehátúak osztályában valósággal rárúgta riválisaira az ajtót a Ford. Több mint tíz éven át a rali-világbajnokság (WRC) mezőnyét is erősítette a Focus, még az 1995-ös vb-győztes, a 2007-ben tragikus hirtelenséggel elhunyt Colin McRae is évekig versenyzett a modellel, összesen kilenc WRC-fordulót megnyerve.

2001-ben kis híján megszerezte második világbajnoki címét McRae, ám az utolsó versenyen bukott a Focussal, így két ponttal kikapott Richard Burnsszel szemben. Nemrégiben újjáépítették a hírhedt autót, és a Silverstone Auctions árverésén kerül kalapács alá az Egyesült Királyságban. Az aukciósház közlése szerint a felújítást egy kiváló ralispecialista végezte el, így teljes mértékben használható a Focus.

Persze McRae balesete után a Ford is helyrehozta az autót, sőt, 2002-ben több ralin is csatasorba állította. Ezután az Y4 FMC karosszériát eladták, és brit szakaszralikon álltak vele rajthoz – a legutóbbi újjáépítés során állították vissza eredeti állapotába a huszonéves versenyautót. Új tulajdonosa ugyan aligha fog versenyezni vele, mindenesetre a WRC-felfüggesztés, a fékek és a szekvenciális sebességváltó is maradt a helyén. A motorháztető alatt, ha minden igaz, a 2,0 literes, négyhengeres, turbófeltöltős Zetec E motor rejtőzik.

Visszanyerte tehát régi fényét, amihez a Martini-festésen túl hozzátartoznak az OZ Racing könnyűfém felnijei, a beltérben pedig a Recaro versenyülések, a fehérre festett bukókeret és a Sparco kormánykerék.

Teljes dokumentációt mellékelnek McRae egykori autójához, amin a várakozások szerint 300-350 ezer angol fontért adhatnak túl, ami átszámítva körülbelül 130-150 millió forintnak felelne meg. 2018-ban valamivel több mint a felét, 170 ezer, illetve 199 ezer fontot fizettek érte, de a Silverstone Auctionsnél most sokat remélnek évindító nagy dobásuktól. Ami biztos: bárkié lesz a győztes licit, a motorsport-történelem egy jelentéktelennek egyáltalán nem mondható darabja kerül a birtokába.

Nem először fordul elő, hogy McRae-féle raliautó kerül kalapács alá: néhány évvel ezelőtt a Subaru Imprezát citálták árverésre, a világbajnoki címet hozó típus nagyjából 80 millió forintért kelt el, pedig csak egy prototípus volt, amire később az éles versenyautót alapozták.