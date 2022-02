A háború mindig szörnyű dolgokat eredményez, van, akikből a segítőkészséget hozza elő, valakinek a rosszabb énje jelenik meg. Az biztos, hogy a civilek mindig megszenvedik. Az alábbihoz hasonló jelenetek sem történnek békeidőben, nem jön szembe egy tank egy város utcáján, és nem gázol át rajtad.

Ebből a szemszögből azért már teljesen máshogy látni a történteket. Érdemes hangot is adni rá, hallani a tűzpárbajt. Innen úgy tűnik, nem szándékosan gázolta le az autóst a tank.

Az eset Kijev városában történt néhány órája, amikor a város Obolonskyi kerületében egy harckocsi átgázolt egy autóson. A felvételeket egy ukrajnai hírportál Twitter-oldalán osztották meg. Ezen egy tömbház ablakából láthatjuk, amint a páncélos lehajt a villamossínekről és úgy megy tovább, hogy még egyszer átgázol az autón.

Szerencsére az autó sofőrje túlélte az esetet és a lakosok segítettek kiszállni a felismerhetetlenné alakult roncsból.

⚡️⚡️⚡️The invaders ran over a civilian car with military equipment in #Obolon. There was a man inside. pic.twitter.com/Z5GBm1Tnq5

