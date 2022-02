Ahogy azt viccesen megjegyzik a rajongók, egy “zöldséges” Mercedes, vagyis a 123-as egymillió kilométernél még épp bejáratós. Valóban, a típus tartóssága mesébe illő, amit ez a Kaliforniában nyüstölt Mercedes-Benz 300TD Turbo is jól mutat.

Mázlija a hely száraz és hómentes időjárása, így a korrózió messziről elkerülte. Ellenben az erős napsugárzás nyomai látszanak a fényezésen, és főleg a beltéren: a műszerfal repedezett, akár egy kiszáradt tómeder, de az összeszerelés minőségét jól mutatja, hogy minden a helyén, csak a kopás nyomai látszanak.

Orrában 125 lóerőt teljesít az OM617-es kódú 3 literes, öthengeres turbódízel, ami most esett át a folyadékok, szűrők teljes cseréjén. Néhol már szivárog az olaj, de egy ilyen korú géptől ez épp elnézhető, a tulaj pedig azt is megjegyezte, hogy kétszer kell izzítani a blokkot, hogy simán induljon.

Eredeti színe Champagne Metallic, de a csillogásból már kevés maradt, inkább büszkén bemattultnak lehet nevezni a lemezeket borító réteget. Ennyi kilométerrel a legtöbb autót eladhatatlannak tartják, de egy ilyen öreg S123 esetén, a futást igazoló gyári plecsnivel, inkább hozzátesz az élményhez. (Azért S, mert a kombik kódjele S123, a limuziné W123. A kupé a C123, a hosszított 123-as a V123, a felépítményezéshez gyártott verzió az F123.) Ezért is lehet, hogy az ütött-kopott, automata váltós kaliforniai darabért 2,5 millió forintnak megfelelő összeget fizetett valaki a Bringatrailer.com oldalán.

W123 – a legenda

1976-tól egy évtizeden át maradt gyártásban a W123-as Mercedes. Eredetileg a 114-es leváltására szánták, annak több mechanikai megoldását is megtartva. A típus végül a Mercedes-Benz történetének legsikeresebb, legnagyobb darabszámban eladott modellje lett, összesen 2,7 millió talált gazdára.

A W123-as volt az első Mercedes, melyből sorozatgyártású kombikivitel is készült, a világ több pontján is gyártották: Németországban Sindelfingenben, Stuttgartban és Brémában, de Dél-Afrikában, Kínában és Thaiföldön is.