Az elmúlt hónapokban a horvát villanyautó-gyártó, a Rimac első modellje, a Nevera a legtöbb szükséges, sokszor bürokratikus procedúrán átesett, így a törésteszteken is. Sokszor meg nem valósuló helyzeteket modelleznek le a töréstesztek során, viszont Mate Rimac, a cég tulajdonosa büszkén jelentette be, hogy a modell sikeresen vett minden akadályt.

Beszámolt arról is, hogy összesen kilenc Neverát semmisítettek meg a 45 töréstesztet folyamán – állítása szerint a típus az első elektromos hiperautó, mely az Egyesült Államokban és az Európai Unióban is rendelkezik majd a szükséges tanúsítványokkal. Több mint 20 millió dollárba került tehát a folyamat, ha azt vesszük, hogy a Nevera darabjáért körülbelül 2,3 millió dollárt kérnek – átszámítva az összeg meghaladja a 6,3 milliárd forintot.

Az alábbi videóban a Nevera oldalütközési töréstesztjeit örökítették meg és mutatták be részletesen:

Az EU-s homologizációs folyamat le is zárult, az Egyesült Államokban viszont még hátravan néhány kisebb statikus és dinamikus, inkább az ülések, biztonsági övek és egyéb kiegészítő rögzítések felmerésére szolgáló törésteszt, amiket jellemzően frontális ütközés modellezésével végeznek el. A Rimac főnöke hozzátette, ezek a tesztek nem kritikusak, így a következő hetek már sokkal inkább tekinthetőek formalitásnak.

Rimac megerősítette, az EU-n belül már készen állnak a kiszállításra az autók, de ígérete szerint már a tengerentúlon sem kell sokáig várni arra, hogy a tulajdonosok megkapják az első példányokat.

Hivatalosan tavaly nyáron mutatkozott be a korábban sokkal kacifántosabb, C_Two néven beharangozott Nevera. Kapásból négy villanymotort kap a hiperautó, melyek összesített teljesítménye 1914 lóerő, a maximális nyomaték pedig 2360 Nm. Meghaladja a 410 km/órát is az első Rimac végsebessége, míg álló helyzetből 1,85 másodperc alatt gyorsul 96 km/órára. Limitált szériás típusról beszélhetünk, mivel csak 150 darabot értékesítenek belőle, viszont mindegyiket személyesen Mate Rimac teszteli, átadáskor pedig alá is írja.