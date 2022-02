Szinte még kiált az életért ez a BMW E30-as

Lassan kuriózumnak számítanak a 80-as és 90-es évek BMW-i, és nem csak a motorsportban használt, legendás példányokért kapkodnak, mint amilyennek az M3-asok vagy az M5-ösök minősülnek. A gyűjtők egyre nagyobb érdeklődést mutatnak megkímélt, alacsony futásteljesítményű 318i-k, valamint 320i-k iránt is, éppen ezért valakinek kapóra jöhet az az 1990-es évjáratú E30-as, amit a Mobile.de oldalán hirdettek meg.

A bajorok előkelő kétajtós típusa remek példa erre a tendenciára: Diamond Schwartz metálfényezéssel és tökéletes, sérülésmentes állapotban kínálják, ahogyan az is sokaknak csábító lehet, hogy több mint 30 év alatt mindössze 6018 kilométert teljesítettek vele. Az alkalom rendkívüliségét az árcédulán próbálják érzékeltetni, ugyanis 36 ezer eurót kérnek érte, ami 12-13 millió forintnak felel meg. A Carscoops cikke viszont megjegyzi, akár be is igazolódhatnak a tulajdonos számításai, mivel a múlt hónapban egy 2000-es évjáratú Acura Integra Type R-ért több mint 112 ezer dollárt (átszámítva közel 35 millió forintot) fizettek a Bring A Trailer árverésén.

Nem hagyták teljesen érintetlenül a BMW-t: a hagyományos 14 colos kerekek helyett 15 colos, keresztküllős felniket kapott, amelyek jobban kitöltik a kerékjárati íveket. Sportfelfüggesztéssel, M-tech kormánykerékkel várja következő gazdáját a modell, ami a leírás szerint ZD-változatú – ez az Egyesült Királyságban értékesített SE-példányok megfelelője. Ezzel szemben a beltér meglehetősen szolid.

Miután egy 320i-ről van szó, a BMW M20-as kódjelű, soros hathengeres motorjának 2,0 literes, 127 lóerős változatát kapta, bár valószínűleg vonzóbb lenne a 2,5 literes, 170 lóerős verzióval, amit a 325i típusba szereltek. Így a teljesítményadatai is hétköznapinak mondhatóak: a hivatalos mérések szerint 0-ról 100 km/órára például 10,2 másodperc alatt gyorsul.

A 320i szinte végig kitartott az 1982 és 1994 között íródó E30-as érában, sőt, későbbi generációkban is szerepet kapott a típus. A cikkben szereplő példány már csak egy új gazdára vár, aki egy kicsit megmozgatja az ötsebességes, manuális váltót, és miközben vigyáz rá, aktívabb életmódra vált vele.